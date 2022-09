Misteriosa aparición de siete ballenas muertas cerca de Puerto Pirámides

El director de Flora y Fauna de Chubut, Fernando Bersano, confirmó ayer que “aparecieron al menos seis ballenas muertas en el Golfo Nuevo” cerca de la localidad de Puerto Pirámides, sobre el noreste de este distrito, por lo que se “trabaja en las autopsias para procurar establecer la causa” de los decesos. Luego se confirmó la aparición sin vida de un macho subadulto.

El funcionario dijo que no recuerda “una mortandad de estas características en tan poco tiempo” y prefirió no arriesgar posibles causas hasta tanto no culmine la tarea de los investigadores del Centro Nacional Patagónico, dependiente del Conicet. La particularidad de los cadáveres es que no se encontraron en estado de putrefacción, lo cual lleva a deducir que la muerte es reciente y tampoco presentaban signos de debilidad pues, por el contrario, “tienen todo el aspecto de haber estado bien alimentados” explicó Bersano.

La zona del Golfo Nuevo fue noticia recientemente por la aparición de desperdicios plásticos en la costa proveniente de los desechos de la industria pesquera, pero se descarta que de allí pueda venir la mortandad masiva. “En la tarea de investigación trabajan la Dirección de Fauna, el Instituto de Conservación de Ballenas e investigadores del Centro Nacional Patagónico con sede en Puerto Madryn.