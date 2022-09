Profesionales y técnicos de IOMA reclaman una urgente suba de salarios

Un reclamo de “blanqueo salarial” y apertura de paritarias con cláusula gatillo fue realizado a las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por el Sindicato Único de Profesionales y Técnicos de la obra social bonaerense (Supttioma). Piden un salario básico de 119.756,94 pesos y la incorporación de todas las sumas que figuran como no remunerativa al salario básico.

Según el gremio, el objetivo es que el salario garantice a todos los trabajadores de IOMA, salarios que superen la inflación anual, estimada por el Banco Central de la República Argentina, superior al 90 por ciento para este 2022.

Remarcan que “una canasta básica de alimentos al 21 de septiembre está en un valor de 119.756,94 pesos para no ser pobres. El 83 por ciento de los trabajadores de IOMA están por debajo de esta línea, no acceden a la canasta básica, no pueden pagar sus alquileres, sus vestimentas y otros”. Para el Supttioma, el Instituto “cuenta con los recursos económicos para que nuestros trabajadores tengan sueldos equiparados a una obra social respetuosa de sus integrantes, con proyección de futuro y no depender de lo que pase con la evolución de la canasta básica”.

Entre los reclamos incluyen “un bono compensador de 55.000 pesos, por la pérdida sufrida por las paritarias a la baja; elevar el salario básico a 119.756,94 pesos” y detallan que en la actualidad el promedio del salario básico de un trabajador de IOMA es de “28.000 pesos, que genera un estancamiento salarial y bajas del aporte al Instituto de Previsión Social, quedando atrapados por aportes a la baja con jubilaciones de pobreza”.

Para el gremio de los profesionales y técnicos del Instituto, la “pérdida real del salario es del 63 por ciento” y destacan que la situación se “agravó por la pandemia Covid-19”.

En la nota del sindicato que tiene fecha de ingreso el miércoles pasado, las autoridades del gremio apuntan a la conducción de IOMA, con críticas por aspectos administrativos y económicos.