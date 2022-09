Tras los rumores de romance, Wanda habló de L-Gante en "¿Quién es la máscara?": "Estoy segura que no sos él"

Wanda Nara está soltera y se la vinculó con varias personalidades del espectáculo en los últimos días. Pero el que mas resonó y con quien se la vio comer en un hermoso restaurant (con un gasto de 110.000 pesos), fue con el cantante de cumbia 420, L-Gante.

Ambos en estos momentos, están muy activos en redes sociales, donde a través de algunos vivos en sus cuentas de Instagram, dan algún indicio de que algo puede llegar a pasar, aunque claro, esto son solo rumores.

Pero la empresaria y la ex del futbolista Mauro Icardi, piensa en el cantante, hasta en el programa "¿Quién es la máscara?", donde es jurado, como lo es Elián en "Canta Conmigo Ahora".

En medio de develar a la persona que se escondía bajo los monstruosos trajes del concurso de adivinanza y canto de telefé, Natalia Oreiro, la conductora del mismo, fue a buscar a "Bot", uno de los personajes y bromeó diciendo “Soy Bot, Keloké”.

Automáticamente se produjo una sonrisa en Wanda Nara, que rápidamente (y con las pistas que ya tenían en su poder), dijo: "Estoy segura que no sos él". "A mi me ayudó mucho esto que acaba de decir, Keloké. ¿Estás desocupado en lo laboral pero también en lo amoroso?", se preguntó. Finalmente, todo parece indicar que L-Gante no estaría debajo de esa máscara y que podría llegar a ser Jey Mammón.