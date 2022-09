Fer Dente: “Tengo la conciencia de estar disfrutando lo que me toca”

“Hubiera sido muy necio y arrogante si dejaba pasar esta oportunidad”. Así, con esas textuales y sinceras palabras, Fer Dente, uno de los grandes referentes del musical contemporáneo argentino, explica por qué aceptó protagonizar “Regreso en Patagonia”, la mega producción que aspira a convertirse en otro fenómeno de esta temporada en la que, hasta hace quince días, también fue parte del taquillero “Kinky Boots”.

Las vacaciones, tan anheladas después de un intenso año laboral en el que en sus días de franco teatral estuvo viajando a Brasil para rodar una película, tendrán que esperar, al menos, por ahora. Porque, Fer Dente, desde el jueves, volverá a su casa, la calle Corrientes, para encabezar el elenco del esperado musical basado en “El regreso del joven príncipe”, la novela que el escritor y empresario Alejandro Roemmers escribió en 2008 y que se convirtió en la única continuación de la historia de “El Principito” aceptada por los herederos de Antoine de Saint Exupéry.

Elegido en los Premios Konex entre los 100 artistas más destacados de la última década y entre los cinco intérpretes masculinos de musical, el joven artista que apenas pasa los treinta pero que ya ostenta tres lustros de carrera habiéndose destacado en tele, cine y, por sobre todo, en teatro, se pondrá ahora bajo las órdenes del director y dramaturgo Sebastián Irigo en este espectáculo que tendrá música de Nazareno Andorno y que contará con más de 45 artistas en escena.

Dente, que durante la pandemia apostó un pleno con su mentor Ricky Pashkus y abrieron juntos el Instituto Argentino de Musicales ( “la escuela musical más grande de Latinoamérica”, dice, con orgullo), estará acompañado en escena por Franco Masini y Nahuel Pennisi, en su debut actoral. Y también serán de la partida Iñaki Aldao, Laura Esquivel, Karina Hernández, Cande Molfese y Roberto Peloni, además de un destacado elenco con virtuosas figuras del género musical.

En “Regreso en Patagonia”, Dente es Guillermo Prado, un escritor al que la vida no le sonríe. Su trabajo no lo hace feliz y sus sueños se desvanecen en el aire. Hasta que una tarde, luego de un mal día, recibe el llamado de Rafael (Pennisi) un amigo muy cercano, al que no ve hace tiempo y que lo invita a visitarlo a Patagonia. Guillermo, cansado de todo, decide viajar. En el periplo conocerá a un ser especial, llamado Príncipe (Masini), con el que continuarán el viaje, cada uno en búsqueda de un amigo. Cruzarán montañas, ríos, paisajes extraordinarios, conocerán raros personajes y fortalecerán su amistad. Cuando llegan a la cabaña de Rafael y su mujer, una revelación cambiará para siempre sus vidas.

Antes del estreno de esta esperada producción -que desde esta semana se podrá disfrutar en el teatro Metropolitan Sura de jueves a domingos con entradas a través de Plateanet-, el joven artista dialogó con EL DIA sobre este nuevo proyecto y su gran presente de armonía laboral y personal que asume con la “absoluta conciencia” de sentirse un privilegiado.

“Que me digan que soy ‘el Messi del musical’ me da risa y vergüenza. Pero es un lugar en el que elegí hacer mi camino. Siempre prioricé el teatro por sobre todo y lo amo mucho”

-¿Cómo estás viviendo la previa de este estreno?

-Estoy muy feliz. Es un espectáculo que tiene un ángel muy particular. Es un año donde estuve con “Kinky Boots” desde marzo hasta este domingo, con la demanda enorme que genera eso, y era medio impensado para mí hacer otro musical tan seguido. Pero cuando llegó esta propuesta, que está basada en uno de mis libros favoritos, “El regreso del joven príncipe”, que lo iba a dirigir Sebastián Irigo, que es un director y dramaturgo que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y que admiro mucho, mucho; y que era una mega archi súper producción con 45 personas en escena, 12 músicos, vuelos, nieve, magia, música original; un espectáculo que antes del estreno ya está en tratativas para llevarse a México y España; y que tiene un equipo de producción soñado, dije, bueno, “no es momento de dejar pasar esta oportunidad”.

-Uno de esos trenes que no hay que dejar pasar.

-Claro. Además, tenía muchas ganas de volver a hacer un espectáculo inmenso como este, como fue en su momento “Peter Pan” y “Aladdin” en el Gran Rex. Poder estar al frente de un espectáculo familiar y con una magia y un mensaje tan poderoso como el que tiene, no me dejaron mucho para pensar. Hicimos los esfuerzos necesarios, de hecho, tuve que bajarme de otros proyectos que ya teníamos armados para fin de año. Pero le di prioridad porque creo mucho en este show. Creo mucho en lo que habla, en lo que va a generar en la gente. Hace mucho que no hay un espectáculo del tamaño de este, con un equipo increíble. Es un orgullo enorme para mí. Hubiera sido muy necio y muy arrogante si dejaba pasar esta oportunidad que es única.

-Venís de unos años muy intensos, de hecho, acabás de terminar con “Kinky”, y estás listo para volver al ruedo. ¿No te dieron ganas de descansar un poquito?

-Al principio me llamó Sebastián, el director, y me preguntó qué hacía en septiembre. Y yo dije: “uy, no, Dios mío” (risas). Pero ya que te llame un director con el que querés trabajar y te nombre un mes en el que vos pensabas irte de vacaciones (risas)... La verdad es que descansar era mi plan antes de que apareciera este proyecto pero cuando apareció fue pensar “2+2 = 4” ¡y avancemos! Estamos muy orgullosos y muy ansiosos ya por compartirlo y que la gente lo disfrute. En un año tan particular como este, por todas las cosas que ya sabemos, y después de dos años de pandemia, poder ofrecer un show de esta calidad artística y emocional, es increíble.

-¿Cuál es el gran mensaje de la obra?

-El gran mensaje es que no importa en qué momento de la vida estemos, no importa qué estemos atravesando, lo importante es conectarse con ese Principito que todos conocemos y que está dentro nuestro -o con este joven príncipe en este caso-, para estar de nuevo “en track”, como dicen en los norteamericanos: estar en línea con uno mismo y con el camino que venimos a recorrer.

-¿Y desde lo musical?

-Es 100 % ecléctico, tenés cantos típicos mapuches, jazz, uptempos y baladas. Franco tiene una canción que es hermosa y la mía también es bellísima. Y aparte, imaginate, tocada por una orquesta de 12 músicos en vivo. Para que te des una idea, un musical como “Sugar”, por ejemplo, tiene 6 músicos en vivo: el único musical que tuvo 12 músicos en vivo fue “El fantasma de la ópera” y creo que “La bella y la bestia”. Es la misma formación que hay en Broadway. El nivel de producción es inmenso y eso yo sé que el público argentino lo disfruta y lo agradece.

-Encabezás un elenco de lujo en el que se destaca el debut actoral de Nahuel Pennisi. ¿Cómo viven esa situación?

-Con mucha alegría. Después del primer ensayo con Nahuel pensé que era como estar trabajando con Marta Minujín: un artista que viene de otra área pero que es artista en fin. Tiene la ingenuidad de estar probando y la curiosidad de estar en algo nuevo pero a la vez tiene todo el background de entender de lo que estamos hablando. Es hermoso trabajar con él. Todo lo que hace en el escenario, al ser no vidente, se resignifica de otra manera, como se resignifica cuando lo hace un niño o cuando lo hace alguien grande o alguien con una tonada particular. Uno es quién es y el escenario siempre resignifica a quién es uno. Su presencia le da una gran emoción a la obra. Y, además, es un gran actor, lo hace fantástico y tiene esa voz increíble que es un elemento teatral infalible para esta obra.

“En la gente que me espera a la salida del teatro veo un poco a la gente que me acompañó al principio, que por ahí ya no están, como mis papás. Para mí ese es amor genuino”

-Por todos los éxitos que has encabezado en esta plaza porteña no son pocos los que te llaman “el rey de la calle Corrientes”, mientras otros te han bautizado como “el Messi del musical”. ¿Cómo tomás esos elogios?

-Con mucho pudor, con mucha alegría a la vez. Me encanta que se me asocie con el musical, después, que me digan “el Messi del musical” me da risa y vergüenza, directamente. Pero es un lugar en el que elegí hacer mi camino. Siempre prioricé el teatro por sobre todo y lo amo mucho. Amo el haber desarrollado la fidelidad con la gente. Siento que generé mi comunidad en el teatro, la gente que me viene a ver, las familias. Después de cada función, salgo y saludo, y muchas veces encuentro gente que me conmueve mucho, o por sus historias o por lo que proyectan en mí y todo lo que les genera la salida teatral. Me cuentan todas las obras mías que vieron, me siguen y repiten. Para mí ese es mi capital más grande, donde invertí todo: mi energía, mi tiempo, mi dinero, mi amor. Siento que el teatro es muy generoso y siento que me está devolviendo hace muchos años con creces todo lo que yo le di.

-Si mirás para atrás y te ves en la famosa cola (él esperaba para audicionar para “High School Musical” cuando Ricky Pashkus, sin conocerlo, lo vio y le dijo: “vos vas a quedar”: quedó y ahí despegó su carrera) y te ves en este presente, ¿cómo analizás tu llegada? ¿Vocación, perseverancia, destino, talento, suerte? ¿Qué fue?

-Hay una frase que me define: “Siempre alcanzar el sueño dependerá de la obstinación y la tenacidad con la que lo busquemos”. Y yo soy muy obstinado y muy tenaz (risas), porque lo deseo mucho. Entonces, yo creo en eso: tarde o temprano, de alguna u otra manera, iba a pasar. Eso no quita la sorpresa, la grata sorpresa, lo honrado y lo bendecido que me siento porque haya pasado de la manera en la que sucedió y en la que está sucediendo. Mi sueño era siempre estar en el escenario, en el camarín, haciendo eso que me hace sentir de una manera tan especial. Y como dice Ricky, “me hace sentir útil”: es mi manera de aportar algo a la vida. Lo disfruto mucho. Para mí es muy conmovedor y mágico.

Cuando hablo con la gente, a la salida del teatro, personas que me comparten su vocación, sus sueños, sus miedos, son personas que me vienen acompañando desde muy chico, yo lo valoro infinitamente. Me siento muy acompañado por esa gente. En esa gente siempre veo un poco a la gente que me acompañó al principio, que por ahí ya no están, como mis papás. Veo eso en esos ojos, pero para mí ese es amor genuino. Cuando empecé entendía que en “High School Musical” me gritaban a mí como le podían haber gritado a cualquier otro que hubiera ganado ese programa, no era algo personal, es así: la tele genera eso. Pero con los años, cuando la gran mayoría de ellos siguió acompañándome, dije “bueno, esto tiene que ver conmigo”. Y ya 15 años después estoy convencido y lo disfruto.

-¿Con qué palabras podrías definir tu presente?

-Siempre me siento en la “antesala de”. Tengo mil cosas que quiero hacer, mil cosas que quiero que me pasen. Y eso es como mi motor. Yo te diría que estoy con la suerte de tener la conciencia de estar disfrutando lo que me toca. Soy consciente de que es algo extraordinario y de que soy un privilegiado absolutamente. Y a la vez usando esa energía de gratitud como motor para seguir invirtiendo en mí y en lo que quiero hacer, y en estar siempre siendo cada vez más parecido a quien vine a ser, y a ser cada vez más útil.

-Desde que encontraste el amor, ¿te sentís mejor persona?

-Sí, por su puesto. Me siento muy realizado, muy acompañado, y también tengo la posibilidad de acompañar a otro, algo que me parece muy mágico. Es una hermosa sensación que no se puede forzar y que se da o no se da.

Con quince años de trayectoria, Fer Dente se ha convertido en un referente del musical argentino / Alex Robledo