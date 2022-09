Un polémico prontuario romántico: DiCaprio dejó a Morrone a meses de su cumple 25 y sigue sin salir con alguien de 26

En junio, Camila Morrone cumplió 25 años. Y comenzaron las bromas: ¿se terminaba su relación con Leonardo DiCaprio, la estrella de Hollywood que nunca salió, al menos públicamente, con alguien mayor a esa edad? Bueno, lo que era broma terminó siendo profecía: esta semana se confirmó que el actor y la actriz, hija de la argentina Lucila Polak, ya no están más juntos. Menos de dos meses desde que Camila cumplió 25, se terminó el amor...

Morrone, de todos modos, es dueña de un discutible honor: es, junto a Bar Refaeli, Kelly Rohrback y Nina Agdal, una de las pocas en, al menos, llegar hasta los 25. Y uno de los romances más longevos: comenzaron a salir en 2017, cuando la intérprete de ascendencia argentina tenía apenas 20 años.

“Acaba de nacer la chica con la que DiCaprio saldrá cuando tenga 72 años”, disparó una usuaria de Twitter entre una verdadera lluvia de memes generada por la ruptura. Es que, a esta altura, tras ocho romances públicos (y varios más nunca confirmados), lo de Leo es una de esas cosas que no parece ser casualidad.

Repasemos: el oscarizado actor comenzó a salir Gisele Bündchen cuando ella tenía 18 años, pero la relación, de cinco años, terminó cuando ella tenía 23. Hasta allí, ninguna alarma: el propio Leo era un chico, uno de los galanes más codiciados de Hollywood, con solo 29 años cuando terminó su relación con la supermodelo. Lo mismo con sus romances previos a Bundchen: ñel tenía solo 20 años en 1994 y se rumoreaba que estaba saliendo con la modelo Bridget Hall, de 17; más tarde, el actor comenzó una relación con la modelo y actriz Kristen Zang, pero se separaron en 1998, cuando ella alcanzó los 24 años; DiCaprio salió también brevemente con Bijou Phillips, él con 24 años y ella, con 18. También habría salido con Claire Danes, su coprotagonista de “Romeo + Julieta”, cuando los dos eran jovencitos.

A Refaeli le siguió otra modelo rubia (Leo tiene un ”tipo” que va más allá de la edad) Bar Refaeli, con quien salió cinco años... hasta que ella cumplió 25. El próximo romance público de DiCaprio fue al año siguiente: salió unos meses con Blake Lively, antes de que ella conociera a Ryan Reynolds, el amor de su vida, en el rodaje de “Linterna Verde”. Pero, claro, la actriz tenía 24, y la cosa no duró.

El patrón se repite

El patrón se multiplicó durante sus últimas relaciones: salió con brevemente con Erin Heatherton, de 23; Toni Garn, de 22; Kelly Rohrback, cerca de los 26; y Nina Agdal, de 25. Nunca cruzó la línea de los 25. Nunca, al menos, durante sus relaciones públicas.

Y Morrone sufrió el mismo destino: su relación de cinco años llegó a su final apenas llegó a los 25, poniendo fin a una historia que se hizo pública en 2018, pero que comenzó en 2017: ella tenía 20; él, 42. Se enamoraron, y en 2019 desde las revistas del corazón afirmaban que “es algo que va en serio, se han mostrado inseparables y están locos el uno por el otro. Ya conocieron a sus familias y aman estar juntos”.

La pareja fue fotografiada en mayo de 2019 en Cannes promocionando sus respectivos films. Él, ‘Había una vez... en Hollywood’, de Quentin Tarantino y ella, ‘Mickey and the Bear’, de Annabelle Attanasio, y también en los Oscar 2020, evento en el que no desfilaron juntos por la alfombra roja, pero en el que sí se sentaron tomados de la mano, en primera fila. Y a pesar del perfil bajo de Leo, siguieron llegando juntos a las alfombras rojas del mundo. Hasta ahora.

¿Habrá algo de sacar a Leo de este círculo de jovencitas actrices y modelos rubias con las que elige salir, que tienen incluso agotada a la mismísima madre de DiCaprio, que quiere nietos y estabilidad para su hijo, según comentó alguna vez? Quienes lo conocen dicen que hace rato Leo tiene ganas de empezar algo con Rihanna, una amiga muy especial que tiene “ya” 34 años. En cada uno de los acercamientos entre los dos, aparecen fuentes del “entorno” de Leo afirmando que solo Ri-Ri puede llevarlo a un compromiso más serio y, finalmente, romper esa barrera de los 25 que no parece ser ninguna casualidad. Pero, claro, la oriunda de Barbados suele estar en otra sintonía, más dispuesta al disfrute que al compromiso. Una versión de Leo, pero en mujer.

La separación de Leo trajo a escena también una vieja discusión: ¿por qué en “Titanic” Rose no compartió la tabla con su amado? Claro, es que Rose tenía 26 años y sabía la que se le venía...