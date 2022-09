Udinese goleó a la Roma de Paulo Dybala

Udinese, con un gol del argentino Roberto Pereyra y su compatriota Nehuén Pérez en cancha, goleó como local a Roma, con el cordobés Paulo Dybala, por 4 a 0 y lo privó de recuperar la punta en la Liga de Italia de fútbol, tras proseguir hoy con cuatro partidos la quinta fecha del certamen que comandan Napoli y Milan.

El encuentro se desarrolló en el estadio Dacia Arena, en la ciudad friulana de Udine, y los tantos del vencedor fueron anotados por el italiano Iyenoma Destiny Udogie, a los 5 minutos del primer tiempo, el alemán Lazar Samardzic, a los 11 del período complementario; el argentino Roberto Pereyra, a los 30 de la parte final, y el austríaco Sandi Lovric, a los 37 de la segunda etapa.

Con el triunfo, Udinese llegó a las 10 unidades, le quitó el invicto a Roma, lo alcanzó como escolta en la tabla de la Serie A y privó al conjunto de la capital italiana de recuperar la punta de la tabla.

Previamente, Cremonese (jugó el argentino Gonzalo Escalante) 0 - Sassuolo 0, Spezia 2 - Bologna (Nicolás Domínguez) 2 y Hellas Verona 2 - Sampdoria (Ingnacio Pussetto) 1.

La quinta fecha de la Serie A se completará hoy con estos cotejos: Monza vs. Atalanta y Salernitana vs. Empoli (13:30); Torino vs. Lecce (15:45).