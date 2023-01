¡Una fiesta en La Plata! Se quemaron los muñecos para recibir al 2023

Esta madrugada los muñecos de Fin de Año fueron protagonistas en toda la Ciudad. El ritual para recibir al 2023 fue presenciado por miles de vecinos que se sumaron a esta fiesta con sello platense.

Luego de la polémica desatada por los grandes grupos de armadores de momos que este año no participaron de la movida, en todos los barrios pudieron disfrutar cómo se prendieron fuego las estructuras que representaron a los personajes más queridos que, en este caso, la gran mayoría apuntó a la Scaloneta, Messi y la obtención de la Copa del Mundo.

LEA TAMBIÉN Ardieron los muñecos: envía tus fotos y videos a EL DIA a través de WhatsApp

Finalmente fueron 78 los muñecos que se anotaron para quemarse en este cierre de año. Lo cierto es que anoche se se trabajó contrarreloj para darle forma a las estructuras que ardieron para despedir el 2022.

Tal como sucede cada año, dibujos animados, cómics y personajes de películas de todas las épocas convivieron la noche del 31 y la madrugada del 1° con figuras que hicieron referencia a hechos destacados que tuvieron lugar durante este año, con el centro de escena puesto -como quedó dicho- en la consagración del seleccionado argentino en el Mundial ya que fueron casi una veintena los que eligieron esta temática. Por ejemplo, en 10 y 40, "Dibu" Martínez ardió al grito de "Dale Campeón".

Entre los momos que desarrollaron los grupos de vecinos en homenaje al título obtenido en Qatar, se encuentran repetidas representaciones de la Copa del Mundo, figuras en alusión a Lionel Messi y el arquero Martínez; como así también la pelota y la mascota del mundial.

Además, en las calles de la Ciudad también se lucieron los reconocidos y siempre vigentes Hombre Araña, Bob Esponja, King Kong, Los Simpson, Monster Ink, Minions, Ratatouille, Sonic, Stitch, La Pantera Rosa, los Angry Birds, la Hormiga Atómica, el Gato con Botas, los Animatrónicos y Pokemón, entre otros.

El esplendor paisajístico de los tilos y las diagonales platenses se entremezclaron también con las figuras cinematográficas de Harry Potter, Animales Fantásticos, IT el payaso asesino, el Zorro, el Genio de Aladino; mientras que también tuvieron su lugar la música bajo las representaciones de Patricio Rey y Duki.

Esta es la lista completa que informó la Comuna sobre los muñecos que ardieron esta madrugada:

1- Angry Birds (160 esquina 50)

2- Animales Fantásticos (133 E/ 41 y 42)

3- Animatrónicos (77 e/ 136 y 137)

4- Barco (15 y 70)

5- Baymax (12 bis e/ 84 y 85)

6- Bill de Gravity Falls (522 e/ 172 y 173)

7- Bill de Gravity Falls (93 y 5 bis)

8- Bob Esponja (25 e/ 525 y 526)

9- Bob Esponja (25 y 33)

10- Bob Esponja y Patricio (155 e/ 58 y 59)

11- Boxy Boo (68 e/ 29 y 30)

12- Castillo (14 e/ 466 y 467)

13- Copa del Mundo (17 y 53)

14- Copa del Mundo (484 y 134)

15- Copa del Mundo (65 esquina 17)

16- Dedos (13 y 476)

17- Diablo (55 esquina 25)

18- Dibu Martínez (10 y 40)

19- Dibu Martínez (22 y 38)

20- Sonic (49 e/159 y 160)

21- Duki Ysya (38 y 22)

22- El Coloco (46 e/ 171 y 172)

23- El Laberinto de la vida (502 y 13)

24- El Zorro (116 y 521)

25- Ganamos la tercera (13 e/ 72 y 73)

26- Gato con Botas (4 esquina 608)

27- Genio de la lámpara de Aladdin (121 y 36)

28- Harry Potter (157 e/ 67 y 68)

29- Hombre sentado (18 e/ 504 y 505)

30- Hotel Transylvania y Messi (152 e/72 y 72 bis)

31- It el payaso (17 e/155 y 156)

32- It el payaso (19 e/ 64 y 65)

33- Johnny Bravo, La Vaca y El Pollito (171 y 521)

34- Kick Buttowski (73 y 28)

35- King Kong (522 y 17 bis)

36- Kong Gorila (60 y 135)

37- La Copa (16 y 487)

38- La Copa del Mundo (157 y 71)

39- La Copa del Mundo y la Tercerita (72 y 119)

40- La Pelota del Mundial (14 y 59 - Villa Elisa)

41- La Tercera (182 y 42)

42- Las leyendas del Nórdico (8 y 78 bis)

43- Los 3 Hombre Araña (31 y 49)

44- Los D10ses del Fútbol (10 y 521)

45- Los Simpson (25 y 32)

46- Messi fall guys (8 y 655)

47- Mike Wazowski - Monster Ink (30 y 66)

48- Minion (39 e/ 125 y 126)

49- Minion Argentino (67 e/138 y 139)

50- Minion (142 e/67 y 68)

51- Muñeco Mundial (19 e/ 527 y 528)

52- Patricio Rey (66 y 26)

53- Pikachu y Charmander (137 esquina 52)

54- Plantas Vs Zombies (151 y 521 bis)

55- Ratatouille (10 y 32)

56- Roblox (DIAG. 79 y 62)

57- Sonic (66 y 20)

58- Stitch (138 y 59)

59- Stitch (6 esquina 80 bis)

60- Termidor (61 e/ 28 y 29)

61- Vida y Magia (31 y 39)

62- Wall-E y Eva (145 e/521 y 522)

63- Wall-E (118 e/ 520 y 521)

64- La Tercera (117 y 527)

65- La Pantera Rosa (518 e/ 22 y 23)

66- Minecraft (530 e/ 138 y 139)

67- Baymax (133 e/ 49 y 50)

68- Mini Beat Power Rockers (66 e/ 27 y 28)

69- Olaf (514 e/ 11 y 12)

70- Hormiga Atómica (30 y 66)

71- Muñeca del Juego del Calamar y Copa del Mundo (38 y 149)

72- Gru y sus Minions (77 bis esquina 6)

73- Fifa World Cup (38 e/ 148 y 149)

74- La Scaloneta (65 e/ 120 y 121)

75- Huggy Wuggy (152 e/57 y 58)

76- La Familia de Plankton y la Ballena Asesina (46 e/142 y 143)

77- Peppa Pig (35 bis e/ 134 y 135)

78- Huggy Wuggy (4 y 78)