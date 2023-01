Murió Sara Oyuela, la mujer que se negó a respetar la cuarentena para tomar sol en Palermo

Sara Oyuela se hizo conocida cuando, el 21 de abril de 2020, se rebeló a las ordenanzas del Gobierno Nacional y en pleno brote de pandemia, salió a los Bosques de Palermo a tomar sol. Fue arribada por la policía pero, lejos de arrepentirse, mantenía su postura firme.

Tres años después de aquel episodio, su marido Alejandro confirmó que Sara falleció en los últimos días. A los 86 años, se definía como “adicta al sol y a los cigarrillos”.

Su cuerpo resistió el EPOC y el cáncer de piel hasta la última semana. También conocida como “Sarita”, vivía con su esposo y no podía pasar un día sin estar expuesta a los rayos UV asegurando que era para prevenir el contagio de covid.

Vale recordar que en abril de 2020 estaba totalmente prohibido permanecer en espacios abiertos o cerrados y había un intenso brote de coronavirus, a un mes de haber comenzado la pandemia en Argentina.

Sin embargo, Sara hizo caso omiso a las restricciones y en varias oportunidades se la pudo ver en los Bosques de Palermo, el barrio porteño donde residía.

Las imágenes de los policías de la Ciudad de Buenos Aires solicitando a la jubilada que se retirara del parque se hicieron virales. En ese momento, tras insultar a los agentes y tratarlos de “cuatro estúpidos metidos en un patrullero para que hagan estupideces”, afirmó que volvería al lugar para tomar sol.

“Ni contagio ni me pueden contagiar. Los rayos ultravioletas son especiales para no pescar coronavirus. Necesito tomar sol y aire, en mi departamento no tengo más que una ventana”, le había dicho a la prensa durante aquellos días.