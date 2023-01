Preocupa en las clínicas el alza de insumos médicos

Los insumos hospitalarios se han transformado en una pesadilla para los sanatorios privados de la provincia de Buenos Aires. Según informaron distintas fuentes consultadas, este ítem ya iguala o supera la masa salarial, que hasta hace poco tiempo se llevaba la mayor parte de la distribución de costos de los centros de salud privados.

Néstor Porras, presidente de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba), sostuvo que “el aumento de los insumos es extremadamente alto. Casi no nos dan plazos para abonarlos y como clínicas no podemos postergar su compra tomando en cuenta que estamos atendiendo la salud de las personas. Quizás en otros rubros pueden tener otro margen de acción para pensar en una compra sobre algún rubro en especial. Nosotros no podemos esperar y se hace difícil la situación”.

Según uno de los últimos informes que se conocieron de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), en el tercer trimestre de 2022 los insumos médicos que tuvieron mayor aumento fueron las imágenes (25,1 por ciento); reactivos de laboratorios (20,1 por ciento) y los medicamentos y descartables (14,1 por ciento).

En el caso de los insumos no médicos, el mismo informe reporta que tuvieron una suba promedio del 27,9 por ciento. El oxígeno superó al promedio de este rubro ya que el alza fue del 30,7 por ciento (5,9 por ciento por encima de la inflación general del período que ascendió al 22 por ciento). En tanto, el servicio de alimentación aumentó un 33,2 por ciento, y los residuos patogénicos 22,1 por ciento.

Otro informe del Observatorio de Costos de la Salud de la Unión Argentina de Salud (UAS) detectó incrementos de hasta el 50 por ciento en los insumos médicos utilizados en internaciones el segundo cuatrimestre de 2022, duplicando a la inflación general que en ese período alcanzó el 24,8 por ciento. “Hubo picos de aumento de hasta el 50 por ciento en los insumos para internaciones, y también alzas por encima de la inflación en los remedios de alto costo que pueden generarle gastos millonarios a obras sociales y prepagas por cada tratamiento”, se detalló.

FALTANTES

El sector de las clínicas, además de los incrementos en los costos de insumos, también tienen que batallar con el faltante de algunos insumos que llevan a reprogramar algunas intervenciones que ya estaban pautadas desde semanas o meses anteriores.

En Fecliba, Acliba 1 y Aclife coincidieron en que están trabajando con distintas alternativas para paliar la situación de los faltantes de insumos para intervenciones quirúrgicas. Por un lado hay oportunidades en las que tienen que pagar más caro el insumo que reemplaza al que habitualmente utilizan. Remarcan que por el momento la situación es “manejable”, y no ha llegado a un contexto crítico.