Trágico choque en Punta del Este: un argentino permanece en grave estado

Un trágico accidente tuvo lugar la semana pasada en Punta del Este, cuando dos automóviles colisionaron de frente. El hecho, con nueve personas involucradas divididas en los dos rodados, dejó un saldo de dos jóvenes fallecidas y un joven -los tres argentinos- en grave estado.

Sucedió en el cruce de Rut 104 y Las Ballenas. Los vehículos involucrados son un Ford Ka, en el que viajaban cuatro personas, y un Volkswagen Nivus.

El joven que permanece en estado crítico es Juan Pablo Centeno, que se trasladaba en la Nivus con Nicolás Rocca (conductor y también internado en sala común), Josefina Elissondo y Melina Antún. “Continúa internado en la sala CTI, en estado de salud grave”, detalló el parte médico oficial de la Jefatura de Policía de Maldonado.

En tanto, en el Ford Ka se trasladaban las dos víctimas fatales, Josefina Ferrero y Micaela Trinidad junto a Melanie Larraburu y Camila Palacio. Éstas dos últimas debieron ser derivadas de urgencia al Sanatorio Cantegril a causa de politraumatismos graves.

Camila Palacio viajó en las últimas horas al Hospital Italiano de Buenos Aires, en un avión sanitario. Su familia y amigos comenzaron una campaña para donación de sangre, en pos de su pronta recuperación.

Nicolás Rocca también permanece internado junto a Larraburu, con un cuadro de salud estable. Al conductor de la Nivus se le retuvo toda la documentación por decisión de la Justicia uruguaya, no puede salir del país por 45 días o hasta el esclarecimiento del hecho y no puede mantener contacto con los sobrevivientes.

Gracias a los análisis de sangre, se confirmó que Rocca tenía 0,18 ml de alcohol en sangre. Vale mencionar que Uruguay aplicó la tolerancia cero de ingesta de bebidas alcohólicas al conducir.

Elissondo fue la primera en declarar ante la Justicia y aseguró que para ella “se cruzaron de carril”. Se trasladaba en el asiento trasero, en medio de sus dos amigas y delante iban los hombres.

“Venía prestando atención a la ruta 104 y en un momento me distraje. Cuando me di cuenta, vi que venía un auto de frente a nosotros. No estoy segura, pero para mí, nos cruzamos de carril hacia la izquierda porque el volantazo lo dimos para la derecha. Ahí me despierto en el auto, sola con mi amiga, y nos estaban sacando”, declaró.