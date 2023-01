Pintaba para goleada y fue una derrota para replantear

Uruguay, Enviados Especiales

Primera prueba de envergadura para Estudiantes y una derrota que deja dos caras tan visibles como el Río de La Plata. En ataque tiene cosas interesantes y cuando esté más fino en los metros finales podrá sentirse tranquilo. Pero la otra cara de la moneda es su defensa, con horrores de retroceso por las bandas y desconcentraciones que dejaron algunas dudas, las primeras desde que Abel Balbo es el técnico.

Perdió el Pincha 3-2 en su partido contra Peñarol, un examen reprobado del que tendrá que recuperarse antes del 27 de enero, cuando empiece la hora de la verdad.

En el arranque, Estudiantes fue más que Peñarol. No un poco más, muchísimo más. Fue tan desparejo que no daba la sensación de ser dos equipos profesionales. Rápido, picante, desnivelando por las bandas, con velocidad en los pases y todo eso combinado. Los primeros minutos del Pincha fueron una bocanada de ilusión para el DT y para los hinchas.

Primero apareció Mauro Boselli para empujar la pelota desde el punto del penal, luego de una tremenda jugada de Leonardo Godoy por derecha, que pisó, amagó y tiró el centro. No se habían terminado de acomodar los hinchas de la visitante que llegó el segundo, para empezar a poner nerviosos a los plateistas locales. El gol fue un tremendo zurdazo de Mateo Pellegrino desde afuera del área, en el lapso del partido donde todo era dorado para los de Balbo. Parecía que se avecinaba una goleada. Error.

La otra cara de la moneda se vio en dos minutos, casi al instante como una hamburguesa que se da vuelta para terminar de cocinar. Entre los 17 y los 19 minutos toda la ilusión se convirtió en desazón.

¡Cómo se pueden cometer tantas distraccionesen tan poco tiempo? Las primeras falencias defensivas quedaron en evidencia, todas por los costadosy con marcadas desconexiones. Primero llegó un desborde por la derecha a la espalda de Godoy para el cabezazo por el segundo palo, sin marca, de Rubén Bentancourt, que primero salvó Andújar pero estaba tan solo que pudo pegarle de nuevo para el gol.

En la jugada siguiente Jorge Rodríguez entregó muy mal una pelota para atrás y el regalo fue aprovechado por Kevin Méndez, que encaró para un lado y para el otro para pisar el área y empatar con un fuerte remate al palo ante la mirada de la defensa.

Momento para repasar los motivos de la debacle: todos los ataques del local llegaron al aprovechar los recuperos en las subidas sistemáticas de los laterales, quienes al no tener carrileros natos por delante sufrieron horrores el retroceso. Así el equipo quedó una, dos y hasta cinco veces mal parado. Sumado a eso las dudas en cada pelota cruzada, que tuvo el corolario en el gol en contra de Godoy tras un centro desde la izquierda y sus dudas para el rechazo…

El buen juego y las intenciones audaces duraron un rato. Poco más de 10 minutos. Luego se vio una imagen que sin dudas tiene que haber preocupado al técnico, que metió mano para el segundo tiempo en situaciones puntuales pero que encendió alarmas en cuanto a un sistema defensivo que así tendrá muchos problemas en adelante sino corrige lo estructural.

En el segundo tiempo intentó ser protagonista con tenencia de pelota. Al comienzo lo fue. Es que en ataque este Estudiantes juega bien y tiene argumentos, el problema es cuando la pelota pasa a ser del rival y sus jugadores quedan mirando sus espaldas. Así serán más los partidos que sufrirá que los que disfrutará. Por eso que a poco de comenzado Rollheiser reventó el travesaño y en el rebote casi empata Piatti, luego de un toqueteo del balón.

El DT intentó refrescar el mediocampo con los ingresos de Fernando Zuqui y Franco Zapiola. Pero el equipo no encontró lucidez pese a no pasar más sobresaltos defensivos. Es que básicamente Peñarol apostó por defenderse más en bloque que buscar liquidar el partido y así el partido estuvo a tiro hasta el final. Pudo ser de Zuqui pero demoró un segundo de más en definir, o de Rollheisser de tiro libre. Lo pudo igualar el Pincha en cualquiera de esas jugadas o en alguna de sus aproximaciones por el área. Pero no pudo y así se volverá a La Plata con el primer aviso que hay cosas que, así, no funcionan.

Con errores, cierto, pero el partido tuvo de todo: cinco goles, pelotas en los palos y jugadas anuladas