Adiós, Gina Lollobrigida: la diva italiana que, junto a Perón, “inventó” los memes en Argentina

Italia y el mundo lloran la partida de la gran diva del cine Gina Lollobrigida, ayer, a los 95 años; un emblema del cine del pasado que, en Argentina, es recordada -más allá de por sus inmortales películas en las que destacaba como un “ícono sexual” (ver aparte)- por haber protagonizado involuntariamente lo que podría ser el inicio de los memes en este país.

En el marco de su primera visita a Argentina en 1954, donde se la vio paseando por Mar del Plata junto al por entonces presidente Juan Domingo Perón, un fotógrafo retocó una de aquellas imágenes y la mostró desnuda al lado del primer mandatario. Copias de esa foto, supuestamente sacada con una tecnología de rayos X, se pasaron de mano en mano clandestinamente y sobrevivieron al paso del tiempo.

Si consideramos que un meme es, según la definición de diccionario, un elemento cultural o de comportamiento (texto, imagen, video, etc.) que se difunde rápidamente, y que a menudo se modifica con fines humorísticos, podríamos decir entonces que lo que pasó con esta ya histórica postal de la diva italiana fue uno de los primeros, incluso, cuando todavía ni se soñaba con el internet ni con las computadoras: aunque los primeros aparatos aparecieron en los 40, no fue hasta entrada la década del 90 donde las PC comenzaron a ser una herramienta doméstica.

De manera analógica, las fotos retocadas de Gina Lollobrigida originales lograron pasar de generación en generación y algunas de ellas, por caso, se ofrecen actualmente en Mercado Libre desde 25 mil pesos en adelante.

Esta historia es conocida. De hecho, en 2000, cuando esta anécdota se hizo pública, un jubilado platense, llamado Jorge Alberto Langoni se comunicó con EL DIA para contar que tenía en su poder una de esas postales adulteradas. En ese momento, donde en el país todavía existía el extinguido 1 a 1, por la imagen se pedían 30 mil dólares, un dato que llamó la atención del platense que, aunque la conservaba desde la década del 50, nunca imaginó que ese registro podría tener ese valor.

Langoni no sólo conservaba la foto en cuestión sino también la publicación de una revista del mismo tiempo en la que se ve la fotografía original de Perón y Lollobrigida, pero con la actriz elegantemente vestida y de la que surgió, picardía de por medio, la que la muestra desnuda mediante la fantasía -muy divulgada por aquellos años- de que la misma había sido tomada con una cámara de rayos X que permitía “vulnerar” vestimentas y tomar a la gente desnuda, máquina que, como es obvio, jamás existió hasta el presente.

El platense, que se definió como “un peronista de toda la vida”, y quien según contó supo conocer personalmente al ex presidente Perón y también al ex presidente Menem en curiosas circunstancias, había contado que la foto se la había regalado “un fotógrafo de la casa de Gobierno cuando yo trabajaba como gráfico en el Boletín Oficial de la Provincia. Como el hombre sabía que yo era peronista, me la dio como una curiosidad, ‘acá tenés, mirá en lo que anda el General’, me había dicho. Porque en aquellos años se decían muchas cosas de Perón, y también se decía de la máquina de rayos X. Yo era un muchacho joven y en esa época uno se creía todo. Así que la guardé como un recuerdo, y la conservé hasta hoy tal cual me la dieron, como usted ve, en el papel de la época”.

En la fotografía en cuestión se observa, efectivamente, a la actriz completamente desnuda -con zapatos y un cinturón oscuro-, y a Perón con un par de guantes en la mano y con los botones de su pantalón abiertos, en lo que fue, evidentemente, un truco fotográfico de la época, pero muy bien realizado para los recursos que existían por entonces. A su vez, en la foto en que la actriz está vestida, se ve a los integrantes de la misma comitiva. La Lollobrígida luce un elegante vestido largo, los mismos zapatos y el mismo cinturón, pero un peinado distinto, mientras que Perón tiene los mismos guantes en la mano y la misma ropa, pero con su pantalón correctamente cerrado.

“muy famosa y polémica”

“Yo no sé si habrá muchas más fotos como ésta pero en su momento fue muy famosa y polémica. Porque quien haya hecho el truco sobre el negativo original, lo hizo con la intención de ‘castigar’ a Perón. Yo la conservé como un recuerdo, sin pensar que podría tener algún valor. Pero si ahora dicen que vale 30.000 dólares y que la ofrecen por Internet, ya le digo, yo también la puedo vender y por bastante menos”, admitió en aquel entonces Langoni.

Un usuario de la localidad de San Cristóbal ofrece por estos días la mencionada foto en Mercado Libre por un valor de 28 mil pesos. Se trata de una imagen de 12x13 cm y que, según explica en la descripción: “es sin duda trucada y circuló clandestinamente en los tiempos finales que precedieron al derrocamiento de Perón en 1955. El origen de la foto permanece en el misterio. El sentido por el cual se hizo no está claro, pues si provenía del antiperonismo de la época, ¿qué esperaban lograr?”.