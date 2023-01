Mariano Andújar: con los pies en la tierra

MONTEVIDEO (ENVIADO ESPECIAL)

mcabrera@eldia.com

Antes de tomarse el micro que lo llevó desde el estadio Centenario a un restaurante del centro de Montevideo, donde los jugadores le pusieron el punto final a la pretemporada, el capitán de Estudiantes habló con este medio. Hizo un balance de la pretemporada y de los partidos en Uruguay, destacó que no sienten presión por pelear todos los torneos pese a los refuerzos que llegaron y que tiene confianza que muy pronto van a terminar de entender la idea de Abel Balbo y su propuesta de defender con tanto campo abierto. En el final repasó sus emociones por el título de la Selección en el Mundial de Qatar, con el plus de tener a varios amigos en el plantel y en entorno que rodea al seleccionado.

- ¿Cuál balance hacen de este partido y de la gira en general?

-Este partido fue un poco la continuación del anterior. Dominamos ambos y tuvimos muchas situaciones de gol. Algunas cosas ya las ajustamos y otras las tenemos que terminar de pulir. Tenemos que ir amalgamando el funcionamiento, que es nuevo y tenemos varios chicos nuevos dentro del plantel. En este partido jugaron dos nuevos en la defensa y también el Chino (Piñeiro) por eso necesitamos un poco más de tiempo. Es cuestión de ir acomodando las ideas del técnico de cómo atacar y defender, pero creo que es una buena gira, pero sin perder de vista de revisar las cosas que hicimos mal, con la esperanza de solucionarlas pronto porque son cosas que ya venimos hablando.

-El otro día con Peñarol habían dominado y tenido un mejor juego, ¿por qué?

-Por un montón de factores. Hubo cambios en el equipo, sentimos el rigor de la pretempolrada y hacía mcuho calor. Creo que es verdad que estuvimos imprecisos porque las situaciones que tuvo Atlético fueron más por errores nuestros, pero esto es algo que ouede pasar cuando intenta atacar y se abre en el campo. Tenemos que trabajar para estar más rápido en el reorganizamiento defensivo. Son cosas que el técnico ya dijo y venimos ensayando. Será cuestión de empezar a llevarlo adelante en los partidos, ahora son errores que pueden pasar porque estamos en pretemporada. Trataremos de ser lo más competitivos posible.

-Llegaron buenos jugadores y se quedaron los mejores también, que ilusiona al hincha y los pone a ustedes en un lugar de obligaciones, ¿cómo lo ves?

-No, nosotros no estamos obligados a nada. Los candidatos son otros equipos, Boca, River y Racing, que tienen planteles de peso desde hace años. Nosotros estamos bien para competir con nuestras armas. Buscaremos hacernos fuertes Candidatos, como todos los años, son los equipos más grandes, nosotros estamos para competir. Se armó un lindo equipo pero vamos en construcción. Que el hincha vaya el sábado a la cancha y en el inicio del campeonato, y nos apoye como siempre. Juntos vamos a ir transitando el andar del torneo en el que vamos a tener momentos buenos y algunos no tanto. Tenemos la seguridad de saber que contamos con un buen plantel, pero estamos tranquilos y los hinchas también deben estarlo. Boca y River son los candidatos siempre en un torneo largo.

-¿Es difícil construir un nuevo equipo con dos centrales que acaban de llegar?

-Esperemos que no. Tenemos cinco muy buenos centrales, los dos chicos que llegaron, Ezequiel Muñoz que ya está para jugar, Luciano Lollo que tiene experiencia y Santi Núñez, que está muy bien y ya lo demostró. Tenemos que terminar de entender la idea del técnico y saber cómo defender con tanto campo abierto. Lo más importante es entender rápido y saber cómo adaptarnos. Nuestra obligación es mejorarnos día a día, porque hay material, tanto entre los centrales como en otros sectores para ser bien competitivos.

-¿Cómo viviste el campeonato de la Selección en el Mundial?

De la mejor manera. Como hincha, como exjugador de la Selección y como amigo de muchos de los chicos que lo consiguieron. Me puse y me pongo feliz todavía cuándo repaso los goles y esos momentos. Festejé como lo festejaron todos los argentinos, con el plus de saber que gente muy querida había logrado algo que se habían propuesto hacía mucho tiempo atrás. Doblemente feliz. Lo vi en familia, nos abrazamos con mis hijos y esposa, ellos se fueron a la plaza Moreno yo me quedé en casa. A mi manera lo disfruté un montón.

-En algún momento no pensaste qué cerca estuvimos nosotros en 2014…

-Es verdad que estuvimos cerca y la pudimos haber ganado , pero no hay ningún reprche ni lamento. No se dio en aquel momento y ya está. Me pongo feliz no sólo por Leo y Fideo sino por todos los chicos que estuvieron conmigo, los utileros, los que acompañan a la Selección . Ganar algo con la Selección es muy pero muy difícil por eso me dio tanta alegría. Hoy ellos son eternos y me pone orgulloso. Nosotros lo intentamos en su momento y no se pudo. Ahora le toca a otra camada y hay que estar contento. No se puede ser envidioso ni nada. Es una alegría de todos para un país que viene sufriendo y necesitaba un desahogo así.

“Frase 5-7 líneas

“Frase 5-7 líneas