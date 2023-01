Se perdió media cosecha de soja en la principal zona de producción

“El país perdió la mitad de la cosecha de soja en su principal zona productora, debido a la fuerte sequía que golpea a la región”, fue el duro diagnóstico que dio ayer la Bolsa de Comercio de Rosarioinstala la tesis de que los acusados no atacaron, sino que respondieron a un ataque; su abogado intenta que el caso se discuta como un homicidio en riña, que tiene una pena menor; el joven dijo que solo pegó “una o dos patadas” cuando intentó ayudar a uno de sus amigos; lloró ante el tribunal y dijo que “jamás en la vida” tuvo “intención de matar a alguien” y que no viene más que confirmar, tal como lo viene informando este diario, la difícil situación que atraviesa la producción agropecuaria ante la falta de precipitaciones y que empieza a tener un fuerte impacto en la economía.

“Si bien se sabía que sería una campaña muy difícil por la sequía, lo que se ve ha superado las peores pesadillas de los productores”, explicó la entidad bursátil de la ciudad santafesina que concentra el mayor polo agroexportador del país, junto a otras ciudades bonaerenses aledañas, como es el caso de Pergamino, donde esta noche habrá una importante reunión entre entidades para analizar la cruda realidad con la que cuentan, tanto en la cosecha de granos como en la ganadería.

Las autoridades esperaban una producción sojera en la zona de tierras más fértiles (llanuras del centro del país), de 19,7 millones de toneladas, pero ahora “se espera producir 10,7 millones de toneladas y el número se desbarranca y cede a cada semana”, señaló el reporte.

“Hay una baja en la superficie sembrada por la extrema falta de agua”, añadió.

Cosecha cero

La expectativa es que “puede haber productores que este año no cosechen nada. Los quebrantos económicos serán muy grandes”.

En términos similares se había pronunciado la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, según la cual “el prolongamiento del fenómeno ‘La Niña’ (que acarrea déficit de lluvias), que ocurre por tercera campaña consecutiva, ha agravado aún más la situación”.

Un 55 por ciento del país padece falta de agua en sus suelos, según el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA).

En números globales del complejo agrícola, las exportaciones de granos y derivados habían alcanzado los 43.363 millones de dólares en la campaña 2021-2022.

Las ventas externas “bajarán un 21% por ciento (en 2022-2023) en el mejor escenario posible y 33% en el peor”, según el cálculo de la bolsa cerealera porteña difundido hace una semana. El resultado final dependerá de la aparición o no de lluvias.

Sólo en el caso de la soja, la previsión de cosecha para la actual zafra era de 48 millones de toneladas, pero podría caer a 41 millones de toneladas en el mejor escenario o incluso a 35,5 millones de toneladas en el peor, de acuerdo al informe. Argentina es uno de los mayores exportadores mundiales de porotos, harinas y aceites de soja. También es importante proveedor de maíz, trigo y aceites de girasol.

Como se dijo, hoy a las 20:30, la filial Pergamino de la Federación Agraria Argentina será sede de una reunión de entidades de base de los distritos VI y VII con motivo de tratar la crítica situación del sector originada por la sequía.

Luciano Salaberría, presidente de la Filial Pergamino de FAA, según el portal del diario La Opinión de esas ciudad, informó qué temas abordarán los delegados de entidades de base a la que asistirán otras filiales del sur santafesino y norte bonaerense: “Nos reuniremos para evaluar qué medidas podemos tomar como entidad para tratar de paliar esta situación. Hay productores que compraron herramientas por 400 mil dólares, sacaron créditos y ahora no pueden pagarlos. Existen municipios que declararon el desastre agropecuario y no cobran la red vial. La Emergencia Agropecuaria no hace más que postergar los impuestos, pero hay que pagarlos igual, y si no tenés cosecha no sirve porque dentro de unos meses tampoco vas a tener dinero para afrontar esos gastos”.