VIDEO. Revelan un mensaje oculto para Shakira en la patente del Twingo de Piqué

El conflicto entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Y los protagonistas se encargan de que la pelea perdure en el tiempo porque no dejan de tirarse con munición gruesa.

Ahora fue el exfutbolista del Barcelona el que apareció con un Twingo para causas furor en las redes sociales. Pero no sólo por la chicana contra su ex, sino también por un mensaje oculto en ese vehículo que los internautas no dejaron pasar.

Lo cierto es que Piqué utilizó una de las rimas de la canción que la artista lanzó junto a Bizarrap para responder a los ataques. Primero anunció que CASIO sería su patrocinador oficial, y ahora fue por más al aparecer con el modelo de auto que la cantante mencionó comparándolo con una Ferrari.

Para revelar el mensaje oculto, hay que hacer foco en la patente del Twingo: 2511 MDJ. Pese a que muchos no lo notaron, en las redes sociales relacionaron estos números con una fecha clave: 25 de noviembre de 2022. ¿Y qué relación tiene? Es que justamente es el día en el que Shakira abandonó la casa que compartía con el deportista y sus hijos en común. Pero hay más porque también analizaron tres letras de la chapa ya que éstas formarían la frase “me dejó”.

GERARD PIQUÉ llega con un TWINGO y se la pela 🔥 pic.twitter.com/rAkof0RBsh — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) January 15, 2023

Se trata de una teoría que se volvió viral en TikTok y abrió una nueva puerta para los que deseaban expresar su opinión acerca del conflicto entre Shakira, Piqué y Clara Chía Marti. Hubo comentarios para todos los gustos y, claramente, se desataron acalorados debates porque cada uno de los protagonistas tiene sus defensores y detractores.

Ante su primer acción tras la canción, donde Piqué anunció su alianza con la famosa marca de relojes, salió un comunicado falso a las redes. “A través de este comunicado, Casio se deslinda completamente de dichas declaraciones. Hasta el momento no ha existido algún acuerdo para dicho patrocinio ni interés de realizarlo. Solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin autorización y evitar hacer declaraciones que no nos favorezcan a manera de prevenir acciones legales”, fue el mensaje que se viralizó, el cual termina diciendo que “en cuanto a las opiniones desatadas por la canción lanzada por Shakira y Bizarrap, mostramos solidaridad ante la desafortunada situación que la cantante ha vivido y, si bien nos mostramos neutrales ante la situación de los dos involucrados, agradecemos la mención de la marca que nos ha beneficiado de manera significativa como estrategia de marketing y posicionamiento”.

La realidad es que el falso comunicado provocó la reacción de la marca de relojes desde su cuenta oficial, en donde desmintió la información difundida por la otra cuenta. Además la empresa hizo un contundente pedido para que se verifiquen bien las fuentes antes de replicar las informaciones relacionadas a CASIO.