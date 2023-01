Boca y Racing definen en Emiratos Arabes la primera Supercopa Internacional

Boca, campeón de la Liga Profesional 2022, y Racing, ganador del Trofeo de Campeones, protagonizarán hoy la final de la primera edición de la Supercopa Internacional a celebrarse en Emiratos Árabes Unidos.

El partido, transmitido por DSports y Flow, se desarrollará desde las 12.30 de Argentina en el Estadio Hazza bin Zayed de la ciudad de Al Ain. El árbitro será el platense Fernando Rapallini, quien tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá, en tanto que el VAR estará a cargo de Héctor Paletta. Cada equipo recibirá 1.300.000 dólares por la participación en esta Supercopa y se le agregará 200.000 más al equipo vencedor.

Un convenio entre la AFA y el Consejo de Deportes de Abu Dhabi (ADSC) le dio vida a este inédito trofeo al que se le dio el calificativo de “Internacional” al jugarse en el exterior y que se realizará anualmente en paralelo a la Supercopa Argentina que este año se disputará el 1 de marzo.

En principio debía ser Boca-Patronato -campeón de la Copa Argentina 2022- el encuentro a trasladarse a Emiratos Árabes, pero en la AFA ideó un nuevo trofeo y la final entre “xeneizes” y entrerrianos tendrá lugar en Argentina.

Todo lo que rodea a este partido es muy particular, como el viaje de ambos planteles hacia Emiratos Árabes en el mismo vuelo. La situación resultó incómoda tomando en cuenta el antecedente entre ambos equipos en la final del Trofeo de Campeones en San Luis, el 2 de noviembre pasado.

Racing ganó esa final por 2-1, en tiempo suplementario, y el cotejo fue suspendido a los 118 minutos luego de que Boca sufriera seis expulsiones (Darío Benedetto, Frank Fabra, Luis Advíncula, Alan Varela, Sebastián Villa y Diego González) y Racing tres (Jonathan Galván, Carlos Carbonero y Carlos Alcaraz, quien fue vendido al Southampton inglés).

Pese a las expulsiones, la AFA determinó que los jugadores que recibieron la tarjeta roja en San Luis podrán participar de la final.

Para evitar inconvenientes se sorteó la ubicación de cada plantel en los viajes de ida y vuelta. El de Racing ocupó la parte de adelante del avión, el de Boca en el sector trasero y a la vuelta se invertirán los lugares.

En el mismo vuelo viajaron los árbitros y por suerte en la escala en Madrid jugadores de ambos planteles se saludaron como profesionales, dejando de lado lo sucedido hace dos meses.

Boca jugó hasta ahora un triangular junto a Independiente y Everton de Chile, igualando ambos compromisos sin goles.

Para hoy el entrenador Hugo Ibarra deberá decidir quién atajará ya que viajaron Agustín Rossi, quien tiene firmado un precontrato con Flamengo, Sergio Romero, quien no está en planitud físicamente, y Javier García.

En la zona defensiva Boca cuenta con varios lesionados como Nicolás Figal y Marcos Rojo, y en ese sector estarán presentes Facundo Roncaglia y Agustín Sández, en tanto que Ibarra volvería a apostar por Norberto Briasco como lo hizo en San Luis, donde marcó un gol.

En cuanto a la ofensiva el equipo campeón de la Liga afrontará el compromiso con su máximo potencial incluyendo al colombiano Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Racing tiene dos dudas debido a una demora administrativa ya que no fueron habilitados dos de su refuerzos, el marcador de punta chileno Oscar Opazo y Maximilano Moralez, quien regreso al club tras su paso por Europa y Estados Unidos. Si Opazo no es titular lo reemplazará Iván Pillud y de no hacerlo Moralez las opciones son Nicolás Oroz o Juan Nardoni.