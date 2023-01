Sospechas por la compra récord de bonos antes del anuncio: la oposición pide explicaciones

Luego del anuncio del Gobierno por la recompra de deuda externa para intentar darle pelea a la crisis del dólar, el Banco Central comenzó con el proceso. Se informó que hasta ayer había recomprado unos U$S128 millones, de los U$ 1.000 millones que el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que iba a adquirir de deuda soberana en dólares, emitida bajo legislación extranjera y local.

El primer análisis de los expertos es que se cumplió con el objetivo debido a que las cotizaciones de los dólares financieros cayeron $9 en los últimos dos días (a $333, el MEP y a $355, el CCL). En ese sentido se supo que el BCRA compró U$S 90 millones el miércoles y otros U$S 38 millones ayer. Si bien no bajó el riesgo país, se consiguió mantener contenido al MEP, por lo que la brecha con el tipo de cambio oficial ($183 en el Banco Nación) terminó siendo del 82%.

Otra arista de la medida que anunció Massa es una sospecha sobre la compra de bonos globales de corto vencimiento, los cuales registraron operaciones récord un día antes del mensaje grabado que hizo el funcionario. Este movimiento no pasó desapercibido para los analistas del mercado, quienes reconocieron que les llamó la atención el dato.

Incluso este viernes la oposición se hizo eco del dato y el senador salteño Juan Carlos Romero -peronista disidente- dijo que "parece una operación diagramada con anticipación y de la cual algunos sectores pudieron haber tomado conocimiento del anuncio y beneficiarse”. En ese sentido informó que presentó un proyecto para que el Gobierno explique los fundamentos para la recompra de deuda. “¿Cuáles fueron las razones de anunciar, con anticipación, que el Estado saldría a recomprar deuda en dólares por 1000 millones de dólares (a valor mercado), decisión comunicada con antelación a través de un tuit y previa a la reapertura del mercado?”, es la pregunta que se hace el legislador y ex gobernador en el escrito . Además plantea si la decisión de adelantar el anuncio no fue el disparador para que los bonos suban más de 11 % en la ronda que se formalizó la medida.

Otros diputados de Juntos por el Cambio, entre ellos Fernando Iglesias, también cuestionó la medida y presentó un proyecto de resolución pidiendo la citación de Sergio Massa para que se explaye al respecto. Es que sospechan que la jugada del Palacio de Hacienda despierta al menos suspicacias, debido a que los títulos se compran a 35 dólares cuando se podrían haber adquirido antes a 20, sin mencionar que el Gobierno habría recibido una recomendación para recomprar esos títulos el año pasado cuando su cotización era menor.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía se desligaron de cualquier responsabilidad en torno a la especulación de que "alguien" del Gobierno haya podido filtrar la noticia de antemano para comprar títulos soberanos, previo a la disparada del 6% en dólares. De todas formas sí admiten que se trató de una compra fuerte de dólares que realizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para frenar los albores de una “corrida cambiaria”.

Además, en ese marco, los analistas creen que la medida, en la misma semana en la que el gremio de Camioneros y organizaciones piqueteros salieron a controlar precios en los supermercados, se trató de un intento de retomar la iniciativa en medio de la disparada del dólar paralelo y su impacto en la inflación.

Lo cierto es que se registró un mayor volumen de operaciones con los bonos el pasado martes, es decir, 24 horas antes del anuncio de Massa, por lo que hubo operadores que hicieron diferencia con la operatoria de compra para venderlos al Tesoro y así sacar rédito. Los expertos aseguran que que es muy difícil identificar quiénes se beneficiaron y mucho más determinar si tenían el dato de lo que sucedería un día después.

Un banquero, según publica el diario Clarín, evaluó la recompra como un globo de ensayo por la magnitud, que es pequeña en monto al tratarse de U$S 1.000 millones, pero importante como señal: “Muestra que están dispuestos a honrar la deuda, en un contexto que por la magnitud de los vencimientos había demasiadas dudas hacia 2024”. Y sostiene que parte de esos temores están alimentados por la deuda en pesos que llega al 14% del PBI, la mitad en el sector público que arriesga la plata de los jubilados. La otra mitad se reparte entre bancos, fondos comunes de inversión, compañías de seguro. "Si hay confianza es manejable", dijo la misma fuente que remató diciendo que “llegan, no estalla”.

Además cita a Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews, analizó que “el foco es bajar la brecha. La idea de mejorar el perfil de la deuda está bien, pero no se va a lograr acceder a los mercados y se usan dólares que no hay”.