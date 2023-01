Taylor Swift: la súper estrella pop que llega a La Plata

Al igual que cuando como primicia informó que Justin Bieber cancelaba los shows que tenía previstos en el Estadio Único, EL DIA vuelve a anunciar de manera exclusiva una noticia internacional que tiene que ver con la llegada a La Plata de Taylor Swift, la joven cantauntora y compositora que, a los 33 años, se ha convertido en un verdadero fenómeno de ventas, reproducciones y de fans que la convierten, casi a diario, en tendencia mundial en las redes sociales.

En lo que será su esperada primera visita al país, un desembarco anhelado desde hace años por sus millones de seguidores argentinos, Taylor ofrecerá dos recitales previstos para el 6 y 8 de octubre en el recinto de 25 y 32 en el marco de su sexta gira mundial, “The Eras Tour”.

EL DIA pudo saber que la artista traerá a la Ciudad uno de los espectáculos más grandes de los que se hayan traído al país, con una infraestructura que comenzará a llegar desde un mes antes a La Plata.

Aunque todavía resta el anuncio oficial, la noticia publicada al mediodía de ayer en eldia.com generó revuelo, se viralizó y fue incluso replicada por medios de Colombia, Brasil y México.

Ilusión, emoción e histeria fueron los sentimientos generalizados entre los fans que se volcaron ayer a las redes sociales comentar la noticia sobre la llegada de su ídola que en marzo volverá a los escenarios en vivo después de cinco años.

El 2 de noviembre pasado, la artista oriunda de Pennsylvania había confirmado que volvería al ruedo. “Estoy encantada de anunciar mi próxima gira: Taylor Swift/The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)”, anunció la famosa cantante en su cuenta de Instagram. En ese momento, sólo confirmó fechas en Estados Unidos pero anunció que, próximamente, se comunicarían nuevos recitales internacionales que llegarían a partir de septiembre, en tanto, hasta agosto, estará rodando por su país.

Desde entonces, sus fans de todo el mundo entraron en éxtasis, sobre todo los que, como los argentinos, hace años la esperan. Y era tanta la expectativa que había por volverla a ver en vivo y en directo que, el 16 de noviembre, cuando se pusieron a la venta las primeros shows, colapsó el sistema de venta. Por eso, ayer, muchos seguidores locales, ya se estaban mortificando por la posibilidad de no poder conseguir una entrada: “cómo que Taylor va a dar solo dos shows, si somos 45 millonessss”, tuiteó uno. Pero, a no preocuparse, porque tal vez suceda como en Estados Unidos donde, ante la avalancha, el equipo de Swift, que originalmente había programado 27 actuaciones para la primera parte del tour, terminó incluyendo un total de 52 fechas.

Un mes antes de anunciar “The Eras Tour”, Taylor regresó a las bateas con “Midnights”, décimo disco de estudio que marcó su regreso al pop tras su coqueteo con el folk alternativo en los intimistas “Folklore” (2020) y “Evermore” (2020), a los que siguió en 2021 la regrabación de dos de sus álbumes clásicos, “Fearless” y “Red”, que convirtieron a la estadounidense en una figura omnipresente.

Integrado por 13 temas, “Midnights” cuenta “la historia de 13 noches de insomnio a lo largo de mi vida” y que, según, Swift, reunidos forman “una imagen completa de la intensidad de esa hora desconcertante y loca”.

Con ese álbum, Taylor rompió todo: no sólo llegó a vender más de 1 millón de copias en su primera semana, sino que también batió el récord de la artista más escuchada en Spotify durante una jornada, y su canción con Lana Del Rey, “Snow on the Beach”, logró el mejor debut para una colaboración femenina en la historia de la música pop.

Pero hubo más porque Swift hizo historia al ocupar por primera vez todos los puestos en el “top ten” del “Billboard Hot 100”, lista de éxitos de Estados Unidos que cuenta con 64 años de vida.

En coincidencia con el anuncio de su gira, la lista de esa semana (la primera de noviembre) incluyó a la cabeza “Anti-Hero”, el sencillo principal de “Midnights”. Los otros nueve espacios fueron ocupados por las canciones “Lavender Haze”, “Maroom”, “Snow On The Beach”, “Midnight Rain”, “Bejeweled”, “Question...?”, “You´re On Your Own, Kid”, “Karma” y “Vigilante Shit”.

Ganadora de 11 premios Grammy, la también productora, se impuso el pasado agosto en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, con el premio a mejor videoclip del año, mejor video en formato largo y mejor dirección por su canción “All Too Well”, que ella guionó y dirigió.

