VIDEO. Se supo: Di María contó la verdad de la vuelta olímpica de Messi con la "copa trucha" de los platenses

“Había 2 personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa y les pregunté por qué me seguían. Me dijeron que yo tenía la original. Miro a Leo que estaba a ‘cocochito’ del Kun y andaba con la trucha, je”



🇦🇷Di María y Leandro Paredes, vía DAZN

El furor por el Mundial de Qatar no se detiene en la Argentina y el Mundo. Es por eso que la televisión italiana invitó a dos protagonistas de la Scaloneta, Ángel Di María y Leo Paredes, a revivir los mejores momentos del certamen. Como era de esperar, las anécdotas más vivaces que desarrollaron delante de cámara fueron sobre la electrizante final ante Francia y los festejos que se sucedieron después de la histórica y épica consagración del equipo albiceleste.

Uno de los pasajes más entretenidos de la charla fue cuando Fideo recordó que durante los festejos el capitán argentino, Lio Messi, dio la vuelta olímpica y vivió la celebración con la hinchada con una copa del mundo que no era la original de la FIFA sino una réplica, ingresada al estadio de la mano de una pareja de platenses, Paula y Manuel, quienes miraron la final en vivo y en directo desde una platea, junto a sus dos pequeños hijos.

En cambio, la Copa original era la que tenía Di María en sus manos, motivo por el que fue perseguido por los agentes de seguridad de la FIFA.

“Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban conmigo, y me dijeron ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha... era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron”, contó Di María.

Por su parte, Leo Paredes comentó que "un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual, era muy parecida, y para hacerse la foto era muy difícil, 26 jugadores con las familias... entonces tener todos la foto con la original era muy difícil. Así es que la agarramos para hacer la foto”.

Como se recordará, la foto de Messi con la Copa en sus manos mientras era llevado en andas por el Kun Aguero resultó la foto más likeada de la historia en Instagram, un dato que llenó de alegría a los platenses que se encargaron de ingresar un réplica al estadio Lusail sin saber que a posteriori sería acariciada y portada por la mayoría de los jugadores del plantel argentino, entre estos Lio Messi.

Ambos jugadores que comparten el presente en Juventus de Italia aprovecharon la charla para recordar a otro de los fundamentales del seleccionado campeón del mundo, el Dibu Martínez.

“Sacando los penales, la tajada esa es ser campeón del mundo, esa tapada nos hizo ser campeón del mundo”, resaltó Di María. “Es el mejor arquero del mundo. De lo loco que está, todas las cosas que dice terminan siendo así y estoy orgulloso por lo que logró”, añadió.

Por su parte, Paredes también deslizó algunos elogios para el 23: “Esa atajada nos dio el Mundial, porque si nos hacían ese gol, se terminaba no había ninguna posibilidad de que tengamos otra chance”.