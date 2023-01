Afirman que Wanda Nara le habría sido infiel a Icardi con un ex compañero de equipo

En las últimas horas comenzó a correr el rumor de que Wanda Nara habría engañado a Mauro Icardi con un futbolista senegalés que compartió equipo en Italia con el argentino. Se trata de Keita Baldé Diao, actual jugador del Spartak de Moscú. En el 2018 compartió equipo con el delantero argentino en el Inter de Milán.

Se iniciaron los rumores de una presunta relación entre Wanda Nara y Baldé surgieron en las últimas horas luego de que el periodista español Jordi Martin contara la historia en diálogo con Intrusos. El periodista explicó que el dato se lo habría contado alguien del entorno de Icardi.

Según relató Martin, el futbolista argentino se enteró del supuesto affaire por unas cámaras de seguridad: “Keita una noche acudió al domicilio de Icardi y estuvo con ella. Él los descubrió por las cámaras de seguridad y ahí se produjo una discusión terrible”.

Además, aseguró que Icardi habría notado gastos irregulares de Wanda Nara en el resumen de la tarjeta de crédito y ese fue otro de los factores que lo hizo sospechar.

En posteos de stories en su cuenta personal de instagram, el delantero que milita actualmente en el Galatasaray turco dejó un mensaje al periodista español que habló de la situación: "Solo le avise a una pobre cornuda consciente, que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados), desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de instagram, porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)".

Luego Icardi aclara que si hará publico el mensajeo con la esposa del futbolista senegalés y aclaró que Nara no usa sus tarjetas, porque tiene las propias de una cuenta en común que tienen en Argentina. Por ultimo, el rosarino negó contundentemente que desde su entorno se hayan comunicado con el periodista español y lo instó a presentar pruebas, si fuese así.