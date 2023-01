Santiago Núñez, la solución “puertas adentro” para Balbo

Estudiantes ultima detalles de cara al enfrentamiento con Tigre del sábado por la tarde, con la cual le dará el puntapié inicial a su año de competencia en el corriente 2023.

Y con algunas prácticas más, una de las cuales tendrá hoy a los dirigidos por Abel Balbo en el escenario en el que se medirán dentro de días con el Matador de Victoria, el técnico le da forma a un once en el que poco a poco aparecen las primeras confirmaciones.

Luego del amistoso del sábado frente a Independiente del Valle, en lo mejor que ha mostrado Estudiantes dentro de su preparación, la faceta defensiva parece haber encontrado solidez, por lo que todo indica que tanto Leonardo Godoy como Santiago Núñez, Zaid Romero y Emmanuel Mas serán quienes estarán por delante de Mariano Andújar ante los dirigidos técnicamente por Diego Martínez.

Frente a esto, la presencia de Núñez deja en claro que el juvenil nacido en Roque Pérez le ganó la pulseada a Luciano Lollo, de flojo presente, y también a Juan Cruz Guasone, uno de los refuerzos del Pincha en el actual mercado de pases.

Lo cierto es que a la espera de la puesta a punto de Ezequiel Muñoz tras la intervención en su rodilla, Balbo y su cuerpo técnico encontraron la solución puertas adentro, con un Núñez que tendrá apenas su segundo partido como titular en el Jorge Luis Hirschi.

La vez anterior fue justamente en el cierre de la competencia del año pasado, cuando Estudiantes venció a Godoy Cruz por 2 a 0 y el oriundo de Roque Pérez fue uno de los grandes destacados en el equipo dirigido de manera interina por Pablo Quatrocchi.

Teniendo en cuenta cómo terminó el 2022, el objetivo personal para el 2023 resulta lógico: seguir sumando experiencia y minutos para un León que tendrá competencia a nivel local y también a nivel internacional.

En aquel momento, Núñez afirmaba esa cuestión. “Sí, sí. La verdad que sí. Eso es lo que quiero”, aclaraba el central. “Fue un año muy largo. Si bien no me tocó jugar mucho en Primera, sí me tocó jugar mucho en Reserva. Así que ahora vamos a descansar y esperar a lo que viene”, explicaba.

Lo cierto es que “lo que viene” será una chance importante para él dentro del once, nada menos que en el debut de un equipo que tiene material como para pelear cosas importantes, el objetivo grupal.

velocidad para una defensa que dejó en claro que la necesita

Teniendo en cuenta la forma de jugar del Estudiantes de Balbo, Núñez le aporta velocidad a una última línea que en los amistosos de preparación ha sufrido la falta de ella.

Además, el surgido del Club Atlético Roque Pérez, que ya suma cinco partidos oficiales con el Pincha, tiene la cuota de sacrificio que el hincha albirrojo siempre agradece y valora sobremanera.

Ante esto, tendrá la chance de estar desde el arranque el sábado desde las 19:15 en el Jorge Luis Hirschi, en un estreno ante Tigre que contará con el arbitraje de Fernando Espinoza.