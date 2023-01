Dura crítica de Francisco por la inflación en Argentina: "¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”

El Papa Francisco, en una entrevista exclusiva con la agencia de noticias The Associated Press, hizo una fuerte crítica por la inflación de nuestro país. “La Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”, comenzó diciendo el Sumo Pontífice.

En ese sentido comparó la situación económica del país cuando él vivía acá, durante su infancia, y aseguró que “en el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era 5%. Hoy está en 52. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”.

Luego agregó: “Hay una historia teológico-cultural, que dice que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron ‘fuiste injusto con nosotros porque a cada uno nos diste un riqueza, minería, agricultura, ganadería, y a los argentinos les diste todo, todo, tienen todas las riquezas’. Dicen que Dios pensó un poco, y dijo: ‘Para equilibrar les di a los argentinos’. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino, pero algo de verdad hay, no terminamos de llevar adelante nuestras cosas”.

Por otro lado, volvió a descartar una visita a la Argentina. Al ser consultado al respecto dijo que “por el momento, no", aunque reconoció que "estuvo programado en 2017, Chile, Argentina y Uruguay. Noviembre, ¿qué pasó? Bachellet terminaba y yo quería ir estando Michelle. Lo pasamos a diciembre, pero caer en enero a Argentina uno no encuentra ni al perro en la calle, es como el agosto romano. Si recuerda, hicimos Chile y Perú, y después ya no se reprogramó más”.

En la misma entrevista Francisco tocó distintos temas , y uno de ellos fue el uso de armas por parte de civiles para defenderse, que se está convirtiendo en "una costumbre''.

Además el Papa se refirió a que ha aumentado sus críticas a la discriminación contra miembros de la comunidad LGBTQ. Así criticó a los países donde la homosexualidad es un crimen, pero reiteró la posición de la Iglesia católica de que la actividad homosexual es pecaminosa. "Ser homosexual no es un delito. No es un delito", dijo. "Sí, pero es pecado. Bueno, primero distingamos pecado por delito''.

En cuanto a su salud dijo que "estoy bien. Por la edad que tengo, estoy normal. Puedo morir mañana, pero vamos, está controlado'', respondió. "Yo pido siempre la gracia, que el Señor me dé el sentido del humor", agregó.

Tras la muerte del papa Benedicto XVI, su predecesor y que en 2013 se convirtió en el primer pontífice que renunciaba en 600 años, se preguntó a Francisco si hacían falta normas para jubilaciones futuras. "Después de alguna experiencia más, ahí se podría regularizar más o reglamentar más'', señaló. "Pero por el momento no se me ocurrió', terminó diciendo'.