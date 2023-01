VIDEO.- Impresionantes imágenes del incendio en la Reserva de Punta Lara: el viento complicó a los bomberos

En el transcurso de este jueves, los Bomberos Voluntarios de Ensenada en conjunto con numerosas dotaciones de la región, continuaban combatiendo el enorme incendio que se desató en la Reserva Natural de Punta Lara en horas de la tarde de ayer. En este marco, las preocupaciones de los expertos giraban en torno a la rotación del viento experimentada durante la madrugada. Al respecto, las labores se centraban por un lado en la realización de un "cortafuego terrestre" para evitar que las llamas se desplacen hacia zonas habitadas. Asimismo, se montó un despliegue por tierra a través de autobombas y se sumaron helicópteros para aminorar las llamas desde el aire.

Desde el municipio de Ensenada se informó que "estamos trabajando desde la tarde de ayer, cuando se inició el fuego, en conjunto con los bomberos voluntarios de Ensenada y con respaldo de otros bomberos de la Magdalena, Berisso y Berazategui, entre otras dotaciones de la región".

"Debido a la sequía y a los fuertes vientos el fuego se fue propagando rápidamente", afirmaron. "Desde la primera hora de hoy iniciamos el operativo en búsqueda de un cortafuegos, en conjunto con helicópteros de la Provincia, que están cargando con mucha rapidez debido a que el Río lo tenemos aquí cerca, eso es lo que más está ayudando a combatir el fuego", señalaron sobre el despliegue en la zona.

"Esta madrugada el viento iba hacia el sector del Río, luego la rotación provocó que el fuego avanzara en dirección a La Plata", detallaron.

"Estimamos que tenemos 2 mil metros lineales de fuego de frente, mientras que la profundidad no la podemos estimar, eso lo vamos a saber con el correr de las horas, cuando los bomberos hayan avanzado en la extinción del mismo", remarcaron.

Las autoridades declararon que "los bomberos voluntarios de Ensenada, que están a cargo de los trabajos, evaluaban tareas de contrafuego para ver si se puede extinguir más rápido. Ellos avisan al sistema nacional de bomberos. Ellos determinan las líneas que se van tomando. Siempre con la fuerza de los helicópteros que son los que están haciendo el mayor trabajo ahora".

"Tenemos una reserva natural en peligro. Tenemos vecinos, en todo caso, en peligro. El fuego afecta a la Reserva, a los vecinos que gracias a Dios el fuego no les llegó. Entonces pedimos a los vecinos que no vengan aquí. Al momento no tenemos evacuados, ni heridos, ni viviendas afectadas. Hoy estamos lamentando una pérdida muy grande en la reserva más austral del mundo que es la Reserva Natural de Punta Lara", señalaron.