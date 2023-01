VIDEOS. El incendio en Punta Lara arrasó cientos hectáreas de la Reserva: está controlado pero complica el viento

Bomberos voluntarios y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires lograron controlar el incendio que comenzó ayer por la tarde en la Reserva Natural de Punta Lara, aunque esta tarde seguían trabajando en el lugar para apagarlo completamente.



Se informó que, si bien el fuego “se encuentra controlado”, aun no fue apagado por lo que continúan las tareas entre personal de ese distrito, bomberos voluntarios y el Gobierno de la provincia “mediante la utilización de camiones, helicópteros, aviones hidrantes y la colaboración del cuerpo de forestales y guardaparques”.



La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, se refirió a la situación en su perfil de Twitter y señaló que los distintos equipos trabajan para “evitar que el fuego llegue a la zona de viviendas”.



La funcionaria bonaerense indicó que “el helicóptero con helibalde del Gobierno provincial y el avión del Sistema Nacional de Manejo del Fuego están siendo fundamentales en el combate del fuego”.



Además, recordó que recientemente se creó el Consejo Interministerial de Manejo del Fuego, “para avanzar en un abordaje integral y articulado de prevención, combate y recuperación de las zonas afectadas”.



“Las condiciones climáticas de esta época pueden propiciar que cualquier descuido humano se convierta en un foco de incendio”, señaló la ministra y recomendó hacer fuego en zonas habilitadas, apagar las brasas, no tirar colillas y avisar las autoridades en caso de visibilizar humo.



El foco ígneo se inició ayer por la tarde en el fondo de un predio lindero a la Reserva. En el lugar trabajaron unas 16 dotaciones de bomberos para extinguir y controlar el incendio.



Al momento, no se registraban heridos ni resultaron afectadas viviendas linderas, pero se visualizaron grandes columnas de humo que alcanzaron a La Plata y Berisso.



La Reserva Natural de Punta Lara está ubicada en los partidos de Ensenada y Berazategui, y ocupa parte de la costa del Río de La Plata.



El lugar forma parte del Programa Educativo Ambiental y cuenta con visitas dado que conserva la biodiversidad del ecosistema nativo que permite disfrutar de la naturaleza original de la costa rioplatense.



