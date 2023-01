A. Fernández le respondió a Francisco: "Mientras gobernó Perón otra era la realidad" del país

El presidente Alberto Fernández salió anoche a responderle al papa Francisco, luego de que criticara la alta inflación y pobreza que se registra en el país. El mandatario argentino dijo que “mientras gobernó Perón otra era la realidad argentina”.

En una entrevista con radio La Red, Fernández agregó que “cuando empezaron a sucederse gobiernos dictatoriales, siempre regidos por las lógicas liberales y conservadores, generaron lo que generaron”. Sus dichos están relacionados con las declaraciones del Sumo Pontífice sobre el aumento de la inflación y de la pobreza en Argentina, por la que dijo que fue producto de la "mala administración y malas políticas".

LEA TAMBIÉN Tiempo para un chiste sobre la teoría de Dios y los argentinos

“En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”, sostuvo Francisco en una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-1-26-3-11-2-durisima-critica-de-francisco-a-la-inflacion-y-la-pobreza-en-el-pais-politica-y-economia). “Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”, manifestó.

Por su parte, más temprano, el Gobierno también había salido a defenderse, pero en este caso apuntando al ex presidente Mauricio Macri. Fue la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien consideró que los problemas que afronta Argentina son producto de “estos cuatro años en los que todavía estamos remontando", en referencia al macrismo.

LEA TAMBIÉN Durísima crítica de Francisco a la inflación y la pobreza en el país

"Cuando el Papa dice que la política hizo que la economía esté como todos sabemos, fue producto de estos cuatro años en los que todavía estamos remontando lo que sucedió en el macrismo", agregó la funcionaria, quien además destacó: "Lo dijo Lula, cuando llegó a Brasil y recibió el país de determinada manera, y cuando se fue, la ONU aseguraba que no había pobreza ni hambre y ahora está de nuevo remontando todo como desde el momento en el que llegó por primera vez".

De esa manera, terminó dicendo: "Porque en el medio, cuando pasa la derecha, sea Bolsonaro o Macri, sean dos o tres años, es tierra arrasada, y el gobierno que vuelve debe empezar a reconstruir algo de nuevo".