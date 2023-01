Tiempo para un chiste sobre la teoría de Dios y los argentinos

En la extensa entrevista, ya más distendido, el papa Francisco, nacido en Buenos Aires, volvió a bromear sobre los argentinos: “No sé si usted sabe -arrancó el relato- esa historia teológica cultural, que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron: `Padre, tú fuiste injusto con nosotros, porque a cada uno de nuestros países le diste una riqueza: ganadería, agricultura, minería. Y a los argentinos les diste todo, todo. Tienen toda la riqueza´, y dicen -prosigue el Pontífice- que Dios pensó un poco. `Pero para equilibrar, le dí a los argentinos...´”.

Enseguida aclaró: “Que no se enojen, es un chiste. Yo soy argentino, me río, pero algo de verdad hay. Por ahí no terminamos de llevar adelante nuestras cosas”.

Alguna vez contó también que sorprendió con Francisco, porque siendo argentino, esperaban que se llame “Jesús II”.