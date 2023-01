Bombazo mundial: “Wanda y Keita son novios”

Nadie lo puede creer (nosotros tampoco). Sí, andaba con L-Gante. Sí, decía que “no era una rompe hogares”, como se atrevió a definir a la China Suárez. Pero parece que Wanda Nara escupió al cielo y ahora recibe su propia medicina. Por estas horas, dicen que está a punto de blanquear su romance con el ex compañero del Inter de Mauro Icardi, su todavía marido. Se trata del futbolista Keita Baldé, casado hace apenas ocho meses con la italiana Simona Guatieri, con quien tiene dos hijos.

La noticia es evolutiva, ya lo sabemos, pero cuando de Wanda Nara se trata es casi imposible mantenerse al día. Ayer, el periodista Jordi Martín fue contundente en “Intrusos”: “Wanda y Keita son novios”. Según el español, el título se lo dio la mismísima botinera.

“Yo he visto las fotos de Dubai. He visto en una habitación a Wanda Nara con Keita. El viaje de Wanda lo paga Keita. Él la invitó”

Jordi Martín,

periodista español

“Hablé anoche con Wanda Nara una hora al teléfono. Y hoy otra hora”, dijo el temido paparazzi español (es el terror de Piqué, por ejemplo) para dar cuenta de la fiabilidad de su información. El día anterior había dicho que Nara y Baldé se habían encontrado en un lujoso complejo hotelero en Dubai, desde donde ella se mostraba sola por el día, aunque, por la noche, las sábanas ardían en un cuarto de lujo.

“Yo he visto las fotos de Dubai. He visto en una habitación a Wanda Nara con Keita. El viaje de Wanda lo paga Keita. Él invitó a Wanda”, aseguró Martín.

Pero, ¿cómo? ¿y la familia? ¿no había recorrido los medios diciendo que nunca estaría con un tipo casado y con familia como la China? “Me dice Wanda que Keita le dice que él ya no está con Simona”, tiró el periodista, causando la reacción indignada de Nancy Duré, panelista del envío de América que conduce Flor de la V: “¡Pero si se casaron hace ocho meses. Hasta hace dos días subieron fotos juntos. ¿En qué momento se separaron?”.

Jordi contestó: “Esto es lo que le traslada y le cuenta (Wanda a Keita). Pero él le dice que no está con ella (Simona) y Wanda no está con Mauro entonces se fue a Dubai y ya. Icardi se enteró de esta infidelidad mirando ‘Intrusos’”.

El día anterior, había sido Jordi también el que reveló que algo de larga data había entre Keita y Wanda, y Mauro, que está en Turquía, pero pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor a través de las redes sociales, accionó. Tras enterarse de que habría habido un encuentro el año pasado en Milán, se fue a mirar las cámaras de seguridad.

“Mauro Icardi descubre la verdad viendo las cámaras de seguridad y se pone en contacto con Simona (mujer de Keita) y ella no quiere ver la realidad. Cuando Icardi le dice ‘eres una cornuda consentida’ es porque por más pruebas que Simona haya recibido en su teléfono no puede reaccionar”, contó Jordi e, incluso, dijo que “Simona ha recibido las fotos de Dubai”.

Para el español, la relación va en serio. “Wanda Nara y Keita están viviendo un romance. He escuchado audios donde Keita le habla con mucho amor. Pero un momento porque Keita no se anima a dar el paso público porque Simona parece que lo tiene medio extorsionado por lo que me dicen”, manifestó.

Según Jordi, Wanda le advirtió sobre Simona, que horas antes había negado el affaire de su marido con la botinera y había dicho que no vivía del conventillo y que tenía otro perfil. Pero parece que es picarona también: “Ella viene de un entorno en Italia fuerte con mujeres que han estado en fiestas privadas con Cristiano Ronaldo y muchos futbolistas”, aseguró. Horas más tardes, el periodista dijo que habría sido ella la que filtró este romance.

Pero hubo más: “(Wanda) Me dice que está tranquila y que está viviendo esto con pasión e ilusionada. Que no quería que esto se destapase, ni ella ni Keita. Querían mantener esto un poquito en la sombra. Icardi sí sabía esto y él está desesperado para que vuelva. Me dice ‘Jordi, lo que pasará en el futuro, no lo sé. Hoy no quiero volver con Mauro’”.

También dijo que la mediática le confirmó que está ilusionada y que no tiene un interés económico: “Me dice ‘yo tengo cuatro veces más plata que Keita. A Dubai me invitó él, pero yo tengo más plata’. Yo la veo entusiasmada y no lo hace por dinero”.

Además, dijo que la próxima semana Wanda viajará a Italia y allí se encontrará con Baldé para blanquear.

A VENDER COSMÉTICOS

Lo cierto es que, antes de que se hiciera pública esta noticia, Wanda tuvo un paso fugaz por Dubai, desde donde se fotografió sola y con provocadores mensajes que parecían tener un código con otros que, en paralelo, subía Baldé: “siendo feliz”, puso él, y la mujer le contestó con un emoticón de desconcierto. Mientras que Wanda se limitó a un “feliz” que, luego, cuando el quilombo estalló, y los detectives de redes encontraron la coincidencia, cambió por un emoji simpático.

Horas antes había escrito, en supuesta relación a su cambio de color de pelo: “¿Y qué hacemos con este morocho? Digo, ¿con esta morocha? ¿Se queda o se va?”. Y hubo más: un posteo desde Dubai, en bikini, al borde de una pileta, tenía como epígrafe: “negrita”, aunque luego lo borró.

Cuando Jordi tiró la bomba en “Intrusos”, Wanda se agarró un avión y se vino de urgencia. Y el jueves, cuando el tema estaba instalado y haciendo ruido, todo el mundo se hacía una pregunta: ¿A qué viajó Wanda Nara, sola, en la fecha en la que su hijo mayor cumplió 14 años, a Dubai, y se alojó en el mismo hotel en el que se hospedaba Keita Baldé, su supuesto amante y ex compañero de Mauro Icardi? Ella lo explicó: “Próximamente, Wanda Cosmetic, en Dubai”. El “JA” más grande del mundo se escuchó en las redes e hizo eco en todo el mundo.

Un “JA” tan grande como el que generó la excusa que el futbolista senegalés puso cuando intentó explicar a qué había ido, el año pasado, a la casa de Milán de la botinera: “A buscar una valija”. Este habría sido el encuentro que Icardi descubrió por las cámaras y por el que le habría mandado los mensajes a la “cornuda consciente”: Simona.

“Wanda me dice ‘yo tengo cuatro veces más plata que Keita’. La veo entusiasmada, no lo hace por la plata’”

Jordi Martín,

periodista español

¿Son o se hacen? No lo sabemos. Lo cierto es que, otra vez, Wanda lo hizo: todo el mundo volvió a hablar de ella, y está pendiente de lo que dice, hace y sube a las redes sociales.

Su nombre había quedado un tanto apagado desde que anunció su separación de Icardi, que se quedó en Turquía, mientras ella hizo vida de soltera en Buenos Aires, en donde coqueteó con L-Gante y facturó millones con abultados contratos de televisión y publicidades. Sin embargo, la espuma bajaba y, con escándalo mediante, la mediática volvió a estar en boca de todos.

“Wanda y Mauro son tontos, disfrutan de ponerse celosos mutuamente y, en su juego, meten a otros”, tiró, sin filtró, la mujer italiana de Baldé.

CON PAPÁ

Lo cierto es que ayer a la tarde, con el mundo hablando de ella, Wanda protagonizó una sesión de preguntas y respuestas, esas que usan los famosos para hacerse preguntas solos y hablar de lo que quieren hablar. Allí contestó, por ejemplo, que pronto regresará a Italia y que “no” tiene novio. Lo curioso es que Wanda no estaba sola, sino con Francesca, la más grande de las hijas que tuvo con Mauro Icardi. Alguien le preguntó si les gustaría vivir en Argentina y sorprendió la respuesta de la nena: “Sí, pero con papi”. La botinera se sorprendió pero no tanto como cuándo alguien quiso saber si prefería a su mamá o a su papá y la niña fue sincera: “papi”.

Semanas atrás, un video de Wanda con su hija menor, Isabella, también llamó la atención. En una storie subida a Instagram, la nena le reclamaba a la madre por su ausencia en la casa y por las salidas nocturnas. La rubia reaccionó intentando callarla tapándole la boca.

Al parecer, las hijas le están pasando factura a tanto escándalo...

En las últimas horas trascendió un rumor que indicaba que Icardi, que está viviendo en Estambul, donde juega a préstamo para el Galatasaray, iba a intentar quedarse con la tenencia de las niñas. Sin embargo, ella lo negó.