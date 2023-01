Trump inició su campaña para volver a la Casa Blanca

El expresidente de EE UU Donald Trump inició el sábado su campaña para ganar la Casa Blanca en 2024, con un acto en New Hampshire y otro en Carolina del Sur, eventos en dos estados de votación anticipada, los primeros desde que anunció su postulación hace más de dos meses.

“Juntos completaremos el asunto pendiente de hacer que EE UU vuelva a ser grandioso”, dijo Trump en el acto en Columbia para presentar a su equipo de liderazgo de Carolina del Sur.

Trump y sus aliados esperan que los eventos sean una demostración de fuerza en respaldo del expresidente tras un inicio lento de campaña que hizo dudar a muchos de su convicción al volver a postularse. “Dijeron: ‘Él no está haciendo actos, no está haciendo campaña’”, expresó Trump en la reunión anual del Partido Republicano de New Hampshire en Salem, su primer evento. Pero, dijo a la audiencia de líderes del partido, “ahora estoy más enojado y más comprometido que nunca”. Su campaña abrió una sede en Palm Beach, Florida, y ha estado contratando personal para los actos que vienen.