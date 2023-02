Tras defenderlo por la denuncia de abuso sexual, la esposa de Dani Alves le pidió el divorcio

Mientras el abogado de Dani Alves busca estrategias y salidas para sacarlo de la cárcel, tras la denuncia por abuso sexual, su esposa Joana Sanz le pidió el divorcio. La modelo de 30 años fue de las primeras en defenderlo públicamente.

La agresión que denunció una joven el 30 de diciembre en el boliche Sutton lo mantuvo preso desde que trascendió el caso. El futbolista está en una prisión de seguridad sin posibilidad de recuperar la libertad bajo fianza.

Desde el ciclo El Programa de Ana Rosa, de España, aseguraron que Joana Sanz “ha pedido el divorcio”. “Se lo han comunicado sus abogados porque la semana pasada pidió verlo y él dijo que no quería”, agregaron.

Horas después de conocerse la noticia y ser detenido, la pareja de Dani Alves afirmó: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó el respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se han acercado al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

En paralelo, la misma modelo mostró el acoso que sufrió en las últimas horas en redes sociales por salir a defender al jugador. También acusó a los medios de comunicación españoles de “inventar” mentiras en su contra.