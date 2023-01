VIDEO. El platense Agustín Guardis habló por primera vez tras dejar la casa de Gran Hermano

Tras dejar la casa, el platense Agustín Guardis habló por primera vez en el "Debate" de Gran Hermano, con la conducción de Santiago del Moro, El joven oriundo de City Bell sostuvo que está “muy pero muy contento, feliz” pese a haber sido eliminado del juego que se emite por Telefe, y luego de haber retornado por el repechaje.

"Frodo", tal como lo apodan, dijo que “por mi parte, traté de jugar, plantear esa tercera etapa que le había contado a la gente, que la logré con creces. Y de eso estoy orgulloso y es lo que más me pone contento. Traté de jugar para llegar lo más lejos posible. Estuve un poco más de un mes más, que es un montonazo”.

Del Moro le dijo que “si lo hubieras concretado, hubieras ganado”, a lo que Agus respondió: “No, la concreté con creces. La tercera etapa no consistía en ganar o llegar a la final. Era marcar un antes y un después en la historia de Gran Hermano, hacer algo diferente, hacer algo nuevo, ampliar la biblia de Gran Hermano”. Sus dichos encendieron las risas en el estudio.

También se refirió a su estrategia y en ese sentido contó que “con la ayuda de la gente lo pudimos lograr juntos. Esto es algo que no se hizo en ningún momento y en ningún lugar en la historia de Gran Hermano a nivel mundial. Era plantar una salida y un reingreso, buscar información afuera, y usar las redes sociales, que son las nuevas tecnologías, para dejar mensajes encriptados a la gente y seguir comunicándonos desde afuera. Eso es algo que no se hizo nunca y se hizo realidad gracias a todo el apoyo que me dieron”.

Luego dio detalles de la estrategia de unirse al juego de Lucila La Tora Villar y Daniela Celis, quienes también habían tenido la chance de reingreso por la vía del repechaje, y en ese sentido precisó: “Yo empecé a tratar de jugar con ellas a ver si podíamos llegar lo más lejos posible. La Tora respondió y estábamos tratando de elucubrar cosas juntos y nos empezó a salir. Dani estaba un poco anárquica en su venganza y traté de convencerla de empezar a jugar juntos. Fue un poco tarde, porque no estaban convencidas ningunas de las dos para hacerlo”.

Lo cierto es que el platense de GH se ganó los elogios de los panelistas. Uno de ellos fue el de Gastón Trezeguet, quien sostuvo: “Lograste algo muy importante que no se había visto hasta el momento, que es salir y que te volviste a ganar al público. La Frodoneta creció un montón. Lo que sí, yo hubiera sido diferente en el juego, al ver que no era aceptado”. La respuesta de Guardis no tardó en llegar: “Era un juego fuerte del que nos gusta a nosotros, pero quizás podría llegar a condenarme. Volví a jugar fuerte porque traté de llevar mi estrategia adelante de igual manera, de no traicionarme a mi mismo, y hacer algo nuevo en Gran Hermano, algo nunca visto. Mi meta era marcar un antes y un después”.