Kreplak defendió la campaña de reparto de gel íntimo en Provincia en medio de la polémica

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió la distribución de gel íntimo impulsada por la Provincia como así también la campaña de difusión tras la polémica que se creó tanto por las características del discurso como el monto destinado.

"El gel, en términos de prioridad, es muy importante", comenzó diciendo Kreplak en declaraciones a Radio Mitre, porque "las personas que no tienen lubricación, por diversas razones, si no tienen gel pueden reemplazarlo por algún lubricante como la vaselina, que favorece la rotura del preservativo, o no utiliza ningún gel, que además de generar dolor aumenta la rotura del preservativo".

En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria provincial indicó que la utilización del gel íntimo se enmarca en una campaña de salud sexual, al igual que la entrega gratuita de preservativos. "Venimos bastante bien reduciendo el VIH, pero tenemos que seguir insistiendo y una de las formas es con el uso adecuado del preservativo. Muchas veces que se rompe es porque no está suficientemente lubricado y para eso se utilizan los geles de lubricación", explicó.

Respecto a que en este caso el gel íntimo sea repartido en un envase mayor y por separado al preservativo, Kreplak señaló que "es una estrategia que permite ahorrar dinero porque hace que llegue a la persona que lo va a usar, de manera que ahorramos en descarte y en el empaquetado. Creemos que puede funcionar. Incluso esta especie de polémica que se formó nos puede ayudar para que la gente sepa cómo se tiene que utilizar".

"La reducción del riesgo (de transmisión del VIH) hace que tengamos menos conductas de cuidado", agregó, en especial entre los más jóvenes y como consecuencia de la eficacia de los tratamientos médicos. "El Estado tiene que estar ahí y creemos que el diseño gráfico (de la campaña) es acertado. Puede ser discutible, pero no es la cuestión de fondo", concluyó.