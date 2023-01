Ataron y amenazaron “con cortarles la lengua” a dos jubilados en Ringuelet

Ni para el brindis de año nuevo. Un matrimonio de jubilados sufrió una brutal entradera en su domicilio de Ringuelet a pocas horas del inicio del 2023, en la que fueron atados y torturados por delincuentes que se tomaron el trabajo de llevarse hasta el vino y la sidra que era para brindar.

El dramático episodio de inseguridad tuvo lugar el pasado 30 de diciembre en la zona de calle 4 bis, entre 516 Y 517.

Ahí se hicieron presentes dos ladrones que, tras ingresar por la parte trasera de la casa, sorprendieron a la pareja de adultos mayores que recién se despertaba.

José, de 89 años y uno de los damnificados de esa fatídica noche, recibió a EL DIA en su casa y relató -aún en estado de shock- el lamentable robo que padeció junto a su esposa Dora (86).

“Yo me acerqué a abrir la puerta que comunica con el fondo de la casa para sacar a mi perrita. En ese instante se abalanzaron dos delincuentes, uno de los cuales me tapó la boca con una mano y me ordenó ‘metete para adentro’”, contó la víctima.

Y agregó a su relato: “El mismo ladrón me encerró en el baño y me ató las manos con cordones de zapatilla. Enseguida me robó la alianza que tenía de los 67 años que llevamos de casados con mi señora”.

Claro que no fue lo único que sustrajeron ambos intrusos de ese domicilio. Según detalló José, los malvivientes se llevaron una suma cercana a los 50.000 pesos, un televisor plasma, relojes, una medalla de oro y un encendedor bañado en oro.

Indignado por lo vivido, el jubilado reveló: “Se llevaron hasta botellas de sidra, vino y de gaseosas, que íbamos a llevar a la casa de nuestro hijo la noche del 31 de diciembre”.

La impunidad de los delincuentes fue tal que, luego de maniatar al hombre en el baño, que estaba junto a su mujer, revolvieron toda la casa y permanecieron en el interior casi dos horas. “Revisaron hasta los libros de mi hijo”, detalló José.

El momento más tenso fue cuando los hampones los torturaron bajo la amenaza de cortarles la lengua. “Nos advirtieron que si hablábamos, nos la cortaban”, aseguró la víctima.

Para colmo, como en un acto de “solidaridad” con los damnificados, los ladrones les preguntaron si necesitaban algún remedio. “Menos mal que se tranquilizaron, nos ofrecieron hasta agua”, sentenció.

Ambos delincuentes son buscados por estas horas por agentes de la comisaría sexta que tomaron conocimiento del suceso.

Un nuevo susto

Tras la violenta entradera sufrida, José reveló que en la madrugada de ayer intentaron volver a ingresar a su domicilio.

“Escuchamos ruidos y nos levantamos. Por suerte se fueron, pero estamos alertas”, concluyó.