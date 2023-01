Denunciaron un hackeo de dos cuentas bancarias

Un conocido comerciante de City Bell aseguró haber sufrido el robo de un monto global cercano al millón de pesos, a través de cuatro transferencias que, anónimamente, se realizaron desde sus cuentas bancarias en la tarde del pasado lunes.

El damnificado es Ricardo Daniel Cejas (49), propietario del local de artículos plásticos Bell Plast Colombraro, que funciona en calle 13b entre 473 bis y Cantilo.

Según le contó ayer a EL DIA, la dolosa maniobra fue operada por alguien que desconoce y que logró ingresar a sus cuentas en un banco oficial, mediante un ardid que, espera, sea rápidamente descubierto por la DDI y la Justicia.

A su vez planteó la situación en la sucursal donde tenía sus cuentas, aunque no obtuvo ningún tipo de respuestas.

“ME ROBARON PESOS Y DÓLARES”

Cejas explicó cómo advirtió el saqueo parcial de su dinero: “El lunes a la tarde quise entrar a la página del banco y no pude. Me daba como que estaba abierta en otro dispositivo. Hasta que más tarde accedí y fue cuando noté que me faltaba bastante plata”.

Precisó al respecto que “me hicieron cuatro transferencias desde mis cuentas a otras de clientes del mismo banco. Es una personal y otra asociada del negocio. Una fue por 800 dólares, otra por 400.000 pesos, otra por 90.000 pesos y la restante por 40.000 pesos”.

“Además -continuó- trataron de hacer desde mi cuenta otras 5 ó 6 transferencias”. Y denunció que “supe de más casos similares”.

Luego citó que “llamé al banco y me pidieron que opere para dejar bloqueada mi cuenta. Al otro día fui personalmente a la sucursal y desestimaron cualquier responsabilidad de ellos”.

Por eso “acudí a la DDI con el historial del movimiento de la página y de mi cuenta. Y la Justicia ya trabaja en el tema”.