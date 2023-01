La temperatura no afloja y crecen los reclamos por el servicio de agua

La temperatura por encima de los 30 grados sumó otro día de complicaciones para numerosos usuarios de la Ciudad que tienen problemas con el servicio de agua. En tanto, y ante el pedido de la empresa Aguas Bonaerenses de cuidar el recurso por la histórica sequía, distintos vecinos se quejaron por el derroche que generan las pérdidas de agua en la vía pública.

En Altos de San Lorenzo plantearon que desde que comenzó esta semana están sin una gota de agua. Hicieron el reclamo ante la empresa pero aún no obtuvieron una respuesta. Se trata de los usuarios que residen en la cuadra de 72 entre 29 y 30.

Por su parte, usuarios de 116 y 43, reclamaron inmediatas soluciones ante la falta de agua en esta zona de barrio Hipódromo, donde hay varios edificios y muchas familias están sin el servicio adecuado para bañarse, cocinar y lavar la ropa.

“Hace mas de un mes que estamos sin agua. No nos dan ninguna respuesta, no sale una gota. No nos podemos bañar, tenemos que mandar la ropa al lavadero. Exigimos una pronta solución, mas aún con las altas temperaturas que estamos teniendo”, remarcaron indignados.

Otro usuario planteó que en la zona donde vivo, 14 y 518, no hay presión de agua en buena parte de cada jornada. “Un poco a la noche nada más, pero es una cuestión diaria”.

En 142 entre 50 y 52 los vecinos hicieron notas que presentaron ante Aguas Bonaerenses. Según plantearon en la presentación por escrito y con firmas de decenas de usuarios, los usuarios sufren “la interrupción prolongada del suministro, con falta total de agua, realizando reclamos en diferentes fechas”. También indican que en las oficinas de la empresa, en 7 entre 57 y 58, les informaron que “es una problemática usual en la zona Sur y que todavía no hay respuesta de la parte operativa, para subsana la situación problemática que padecen en la zona”.

En tanto, siguen los problemas en el barrio de 50 y 150, donde sólo tienen servicio cuando concurre un camión cisterna que asiste a los vcinos. A su vez, plantearon que no saben cuándo pasa el camión para llenar baldes y bidones de agua.

Por otra parte, Carlos Castellana, vecino de 136 y 531 reclamó por una pérdida de agua que lleva más de 15 días. “Se trata de la unión de dos caños de 200 milímetros”.

También hubo reclamos en el barrio de calle 134 entre 50 y 52 por una cañería rota, que genera inconvenientes para los vecinos de esa zona de la Ciudad.

Otros vecinos también se quejaron por cañerías rotas en el bulevar 84 esquina 69.

PERFORACIONES EN CITY BELL

Por otra parte, se informó que el gobierno provincial invertirá más de 41 millones de pesos en tres perforaciones para usuarios de City Bell. Las mismas, que ya se encuentran adjudicadas y prontas a iniciarse, forman parte de un total de 21 nuevas perforaciones para el partido de La Plata, con una inversión de 289.292.639 pesos.

En el caso de City Bell, las obras serán ejecutadas por la empresa Aguas Corletti SRL, y están proyectadas para reforzar el servicio en las siguientes ubicaciones: 467 y 17; 460 y 13c; y 476 y 31, se detalló.

Los nuevos pozos de captación de agua en la capital de la Provincia, significan la instancia inicial para la mejora del servicio de agua, se informó en ABSA.