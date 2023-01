Del teléfono público tan usado ya no quedan ni rastros de su historia

Sucedió -ya muy largas décadas atrás- con los buzones de barrio de donde el Correo recogía la correspondencia y terminó sucediendo en los últimos años con los teléfonos públicos: la tecnología y las nuevas modalidades de comunicación los volvieron obsoletos. De acuerdo con un relevamiento del Enacom, quedan en el país 8.100 equipos distribuidos en hospitales, shoppings y estaciones de trenes. La Plata, según confirmó Movistar, no mantuvo en sus calles ninguna de esas emblemáticas cabinas.

El informe, con el detalle del total de teléfonos que hay en el país y que ya desde hace un tiempo son utilizados más para la foto turística o la selfie que para su función original de comunicación, fue elaborado por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Competencia en Redes y Servicios, organismo dependiente del Ente Nacional de Comunicación.

Los viejos teléfonos públicos pueden adquirirse por Internet entre los 7 mil y 60 mil pesos

Según indicaron fuentes de Movistar, “desde 2019 no tenemos física ni comercialmente teléfonos públicos activos en nuestro país, esto incluye La Plata”. Al tiempo, se aclaró que si queda algún equipo en esta ciudad “no se encuentra conectado ni en funcionamiento, sino como pieza de colección en manos de un particular o un museo”.

En ese sentido, transformados en “antigüedades”, se volvieron para algunos coleccionistas objetos de culto y se ofrecen en el mercado por hasta 60.000 pesos; e incluso hay quienes disponen de este tipo de piezas y los alquilan por 50.000 pesos por semana.

Una rápida recorrida por distintos puntos del casco urbano local donde antes se contó con ese servicio (primero de la estatal Entel y luego de la privatizada Telefónica) permite advertir que en el lugar en el que hubo una cabina telefónica, quedó el espacio vacío o, a lo sumo, parte de la estructura que servía para proteger al aparato de las inclemencias climáticas. En La Plata, el lento camino hacia su desactivación primero y su desaparición después se vinculó no sólo a la transformación de las comunicaciones que tuvo su máxima expresión con la telefonía celular sino también a los permanentes actos de vandalismo, tanto que durante años se observaban más equipos destruidos que sanos y en funcionamiento.

En La Plata no quedó ningún ejemplar en la vía pública, ni siquiera como marca de la historia. Las mismas fuentes consignaron que más allá de las dificultades de mantenimiento que producen las acciones vandálicas contra los teléfonos “al no estar conectados, ya no se cuenta con el servicio y dejarlos sería como abandonarlos”. Sí se conservan equipos a la vista en algunas sedes de Movistar, pero no en las oficinas platenses, según se informó.

En la Ciudad de Buenos Aires, “hay menos de 50 teléfonos públicos, si se tienen en cuenta locutorios y kioskos que siguen presEtando el servicio”, según informaron fuentes de las prestatarias Telecom y Movistar.

Un poco de historia

La masificación de la telefonía móvil, como se dijo, a mediados de la década de 2000 fue una de las principales causas de su progresiva desaparición del espacio público de estos artefactos. Pero las famosas cabinas ya casi ni se ven en la vía pública y las que aún funcionan están en las terminales de trenes, hospitales o shoppings. Además, en CABA, desde 2005 hay un programa de retiro de estos dispositivos.

Así, muchas de esas cabinas terminaron en manos de recicladores de artefactos tecnológicos, quienes se encargan de restaurar, reparar o fundir estos materiales.

Ocurre, por otra parte, que muchos de los elementos que componían las cabinas, fundamentalmente metal y plástico, fueron fundidos para ser reutilizados.

En la actualidad, los viejos teléfonos públicos pueden adquirirse en sitios de internet a precios que varían de acuerdo a su estado de conservación: van desde los 7.000 a los 60.000 pesos.

Los primeros teléfonos públicos se instalaron en la Ciudad de Buenos Aires en la década del ‘30, cuando se produjo la interconexión de todas las redes telefónicas existentes en el país y permitió que la mayoría de los usuarios tuviera la capacidad de comunicarse entre sí.