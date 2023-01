Golpes, gritos y amenazas en un violento intento de usurpación en una vivienda de 9 y 72

Una casa ubicada en 72 entre 9 y 10 sufrió el pasado viernes por la tarde, un violento episodio donde 5 hombres entraron a la fuerza a intentar usurpar el domicilio, al grito de "esto es un desalojo", tratando de sacar a quienes la estaban ocupando la vivienda hasta dicho momento.

Quien estaba en el interior era una joven llamada Natalia, que se encontraba con su beba de apenas un año y medio, donde ambas tuvieron que soportar el maltrato de los atacadores. Ella y su pareja (que había ido hasta el supermercado en ese entonces), son cuidadores contratados por una empresa y estaban viviendo allí.

En diálogo con EL DIA, Natalia relató: "Mi esposo había salido a comprar y yo me quedé en casa con mi bebé. Escucho que me empiezan a tirar toda la puerta y entran 5 hombres, me rompen todo el pasador; yo me encierro en el cuarto, me tiran la puerta y me dicen: esto es un desalojo y te tenés que ir ya de acá"

A su vez, siguiendo con el minuto a minuto del tenso momento que vivió, remarcó: "Me empezaron a pegar con unos fierros que tenían, porque los 5 chicos tenían fierros. Empezaron a golpear todo, agarraron a mi bebé, me la tiraron encima y me empezaron a pegar a mi. Como me tiré al piso, me tiraron por las escaleras y me amenazaron con un cuchillo".

En esta misma línea, agregó: "Yo en todo momento me opuse a irme. Me tiré al piso y me quisieron agarrar entre 4. Me puse a gritar `ayuda ayuda ayuda´ y los que estaban enfrente en la rambla, vinieron a socorrerme. Justo pasó un policía de civil, que se metió cuando ya habían cerrado la propiedad. Llamó al patrullero que tardó 10 minutos en venir mas o menos. Todos los vecinos me estaban asistiendo a mi, que me había dado un ataque de pánico".

Como consecuencia del ataque, Natalia contó que tiene algunas partes de su cuerpo lastimadas: "Tengo un moretón en la pierna, tengo rasguñada la entrepierna, mi bebé esta golpeada en la espalda, porque le pegaron con el fierro. Me rompieron vidrios, puertas. La policía dijo que no los iba a dejar salir del domicilio hasta que solucione, sin embargo los dejaron salir. Ellos dicen que los requisaron, pero solo los palparon levantándole la remera".

Por último, aclaró que ya presentaron todos los papeles correspondientes a la policía y según aseguró, "desde la otra parte dicen que ellos tienen el boleto de compra venta". "La dueña de la casa dio las escrituras de la casa y todos los papeles. Estamos afuera desde ayer cuando eran las cuatro de la tarde. Estuvimos en la comisaria hasta las 11 de la noche. Me dijeron que hoy los iban a desalojar y no hicieron nada. Nosotros somos caseros hace 3 años y desde ese entonces, recibimos amenazas", señaló indignada.