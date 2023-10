VIDEO. Duro comunicado de Boca tras la burla de Arcucci a Zeballos en F90 por la lesión

Boca Juniors lanzó un duro comunicado contra Daniel Arcucci y F90, ciclo de ESPN conducido por el Pollo Vignolo. Es que el periodista parodió y se burló de la lesión que sufrió anoche Exequiel “Changuito” Zeballos frente a Belgrano.

La escena ocurrió cuando Oscar Ruggeri y Arcucci imitaron la jugada de la lesión y se viralizó rápidamente en Twitter y demás redes sociales. Al regreso de la pausa publicitaria, el periodista se disculpó.

“Me la banco eh. Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos”, se lo escuchó decir a Arcucci mientras Ruggeri defendía la pelota y él salió del plano fingiendo dolor.

Una disculpa que no alcanzó

Frente a la repercusión que tomó el gesto que se consideró como burla, Arcucci hizo frente a las críticas. “Cuando hicimos este juego con Oscar, que fui a pelearle la pelota y demás, dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando muchísimo la lesión de Zeballos y dije, ahí me lo están haciendo saber, dije ‘uy como el Changuito’, y no corresponde”, aseguró frente a cámara.

“Pido disculpas. Las disculpas son sobre todo para el Changuito Zeballos y la gente que se sintió ofendida por eso. Obviamente, no tuve ninguna intención. Es un momento de salir del momento en el que uno está hablando sentado y con serenidad y no corresponde. Comprendo lo que significa una lesión para un deportista profesional. Corresponde que pida disculpas”, concluyó.

El comunicado de Boca

La institución Xeneize lanzó un duro comunicado repudiando lo ocurrido y apoyando al jugador. Tras mencionar la lesión y el ciclo deportivo de ESPN, así como al periodista, lamentaron “el chiste”.

“Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol”, mencionó el club de la Rivera.

“¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil”, cerró.

La lesión de Changuito

Según confirmaron desde el cuerpo médico de Boca Juniors, Zeballos se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha. Por ello, estará al menos seis meses fuera de la cancha.

Tendrá que ser operado en los próximos días. Se descarta que pueda ser tenido en cuenta hasta, al menos, abril del año que viene.

Se perderá, entre otros compromisos importantes, la final de la Copa Libertadores el 4 de noviembre frente a Fluminense en el Maracaná. Además, el avance en la Copa Argentina y la continuidad en la Copa de la Liga.