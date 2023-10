Defensa y Chaco For Ever buscan la semifinal

Defensa y Justicia, de la Primera División, y Chaco For Ever, de la Primera Nacional, se enfrentarán esta noche por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio 15 de abril de Santa Fe, contará con el arbitraje de Fabricio Llobet y la transmisión de la señal de cable TyC Sports.

El Halcón de Varela accedió a la presente fase tras haber dejado en el camino por penales a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que en la Copa de la Liga viene de vencer por 2-0 a Lanús y se ubica en la segunda posición de la Zona B con 12 puntos, a uno del líder Central Córdoba de Santiago del Estero.

Defensa tenía ilusiones en la Copa Sudamericana pero se quedó afuera en semifinales ante Liga de Quito. Habrá qué ver hasta dónde lo afecta anímicamente.

Chaco for Ever, en tanto, llegó a esta instancia luego de imponerse por penales a Villa Mitre de Bahía Blanca. Está realizando un torneo más que interesante en esta competencia pero no así en el torneo, donde está muy por debajo de la línea de los equipos que se clasifican a los playoffs. Su único objetivo está puesto en esta Copa y por eso buscará el pasaporte a la instancia semifinal. Vienen de empatar sin goles frente a Deportivo Madryn.

El ganador de este cruce enfrentará en semifinales a San Lorenzo, que ayer por la tarde dejó en el camino a San Martín de San Juan.