¿“La reina” y “la inspectora hot”, eslabones de una banda narco?

Cuando parecía que el nombre de Sonia Pellizari quedaba en el olvido luego de un escándalo hot que protagonizó en La Plata y trascendió las fronteras, allá por 2019, la joven volvió a estar en boca de todos. Es que en las últimas horas cayó acusada de integrar una presunta banda narco, que metía droga en Los Hornos, Tolosa, “El Churrasco” y “La Bajada”.

Quizás pocos la recuerden, pero se trata de la joven que era inspectora de la Municipalidad de La Plata y tuvo que renunciar a su cargo por la viralización de videos con contenido explícito sexual.

Ella denunció que perdió su trabajo debido a la actividad paralela que sostenía, realizando videos en la web de alto voltaje erótico, motivo por el cual también se le abrieron algunas puertas gracias a la notoriedad que cobró su caso.

Es que la blonda, ex empleada de la Comuna platense, se paseó por varios medios para contar su versión de los hechos, pero también para hablar de su actividad y su efímera fama.

SONIA, LA BOTINERA

Si bien el título que más resonó de los que dejó en aquellos días era su deseo de ir al “Bailando”, en La Plata había rebotado bien fuerte otra declaración picante: mientras sus imágenes y videos circulaban clandestinamente por WhatsApp, apareció un jugador de Estudiantes de aquellos tiempos, que le picó el bichito y decidió escribirle en busca de una cita.

“Me mandó mensajes un futbolista de Estudiantes. No lo quiero mandar al frente. Me habló, charlamos un poquito, pero solo hasta ahí, no nos vimos”, contaba Pellizari en una entrevista realizada por el portal RatingCero, dejando en el anonimato al entonces interesado futbolista del León, que acababa de quedar eliminado de la Copa de la Superliga. Y el “hasta ahí” de la inspectora, claro, dejaba espacio para la interpretación y para la esperanza del futbolista.

En ese entonces, seguramente la catarata de mensajes de famosos con intenciones menos que santas recién comenzaba: se sabe que los futbolistas son especialistas en el arte de enviar mensajitos simpáticos para charlar, quizás incluso extender una frase de apoyo sobre la situación laboral de la exinspectora, y a fuego lento comenzar a cocinar un encuentro. Ya se avizoraba que la potencialidad para futuros escándalos y romances prohibidos era, evidentemente, muy alta, por lo que Tinelli, siempre con una oreja en cuestiones picantes que pueden elevar el rating, escuchó cuando Sonia afirmó que “si Tinelli me invita al ‘Bailando’, voy”.

Lo cierto es que Sonia Pellizari tuvo una gran exposición mediática, al punto de trascender las fronteras, con numerosos portales de noticias de todo el mundo haciéndose eco de sus imágenes.

AHORA EN PROBLEMAS

A 4 años de haber paseado por todos los canales de televisión y ser portadas de diarios y revistas, Sonia Celeste Pellizari quedó envuelta en una causa judicial por narcotráfico.

Fue personal de la Dirección de Investigaciones del Crimen Organizado que puso en marcha diferentes procedimientos en una causa que manejó el fiscal Hugo Tesón y que terminó con la caída de “La Reina”, de 27 años, supuesta líder del grupo delictivo, en el que cumpliría funciones Pellizari, de 33.

Según los primeros datos de la investigación, la gavilla usaba locales comerciales de distintos rubros como fachada para llevar a cabo la aparente venta de sustancias tóxicas de carácter ilegal.

Todo arrancó a partir de una denuncia anónima y, con las averiguaciones y registros de filmaciones, se pudo dar con quienes serían eslabones de la cadena de comercialización en distintos formatos, uno de ellos el delivery.

Entre los elementos secuestrados se informó: 315 gramos de cocaína (un trozo, 6 frascos y 75 envoltorios); 390 gramos de marihuana; 113 gramos de sustancia de corte; tres celulares; dos balanzas; recortes de nylon; una cuchara y un cuchillo con vestigios de droga; un encendedor con vestigios de droga; 223.560 pesos y una pistola calibre 22.

Por último, se indicó que junto a las dos jóvenes también cayó “Pantera”, un hombre de 60 años.