Ex inspectora hot, botinera y ¿ahora narco?: quién es Sonia Pellizzari, la ex empleada del municipio de La Plata detenida

Cuando parecía que el nombre de Sonia Pellizzari quedaba en el olvido luego de un escándalo sexual que protagonizó en La Plata y trascendió las fronteras allá por 2019, la joven volvió a estar en boca de todos. Es que en las últimas horas cayó detenida acusada de formar parte de una banda narco en nuestra ciudad.

Quizás pocos la recuerden pero se trata de la joven que era inspectora de la Municipalidad de La Plata y tuvo que renunciar a su cargo por la viralización de videos con contenido explícito sexual.

Ella denunció que perdió su trabajo debido a la actividad paralela que sostenía, realizando videos en la web de alto voltaje erótico, motivo por el cual también se le abrieron algunas puertas gracias a la notoriedad que cobró su caso. Es que la blonda, ex empleada de la comuna platense, se paseó por varios medios, incluido EL DIA, para contar su versión de los hechos, pero también para hablar de su actividad y sus pocos minutos de fama.

Sonia, la botinera

Si bien el título que más resonó de los que dejó en aquellos días era su deseo de ir al “Bailando”, en La Plata había rebotado bien fuerte otra declaración bien picante: mientras sus imágenes y videos circulaban clandestinamente por WhatsApp, apareció un jugador de Estudiantes de aquellos tiempo que le picó el bichito y decidió escribirle en busca de una cita...

“Me mandó mensajes un futbolista de Estudiantes. No lo quiero mandar al frente. Me habló, charlamos un poquito pero solo hasta ahí, no nos vimos”, contaba Pellizzari en una entrevista realizada por el portal RatingCero, dejando en el anonimato al entonces interesado futbolista del León, que acababa de quedar eliminado de la Copa de la Superliga. Y el “hasta ahí” de la inspectora, claro, dejaba espacio para la interpretación y para la esperanza del futbolista.

Se postuló para el "Bailando" de Tinelli

En ese entonces, seguramente la catarata de mensajes de famosos con intenciones menos que santas recién comenzaba: se sabe que los futbolistas son especialistas en el arte de enviar mensajitos simpáticos para charlar, quizás incluso extender una frase de apoyo sobre la situación laboral de la ex inspectora, y a fuego lento comenzar a cocinar un encuentro.

Ya se avizoraba que la potencialidad para futuros escándalos y romances prohibidos era, evidentemente, muy alta, por lo que Tinelli, siempre con una oreja en cuestiones picantes que pueden elevar el rating, escuchó cuando Sonia afirmó que “si Tinelli me invita al ‘Bailando’, voy”.

“Bailé toda mi vida. Desde chica estudié distintos tipos de ritmos urbanos como dance hall, reggaetón y árabe, en un profesorado en capital federal porque me encanta bailar”, contaba Pellizzari a la hora de hablar de sus credenciales para ser parte de la pista más caliente del medio.

“Estar en el ‘Bailando’ sería cumplir un sueño pero me gustaría hacer lo que fuera, teatro o danza”, contaba en aquellos años, e incluso revelaba que “me contactó un mánager y un productor, y me llamaron de La Flia para que haga promociones de distintos productos en programas, pero son todos llamados y soy bastante desconfiada, hasta que no me siente a charlar…”.

El caso de Pellizari tuvo repercusión internacional

Lo cierto es que Sonia Pellizari tuvo una gran exposición mediática al punto que el caso de la ex inspectora de tránsito de La Plata trascendió las fronteras por la serie de videos picantes para clientes de transmisiones por internet (en la modalidad webcam) que recorrieron el mundo y numerosos portales de noticias, los cuales se hicieron eco de sus imágenes. Como dato, vale aclarar que la joven había denunciado que eliminaron su cuenta de Instagram, donde tenía más de 40 mil seguidores, y que trabajaban "para eliminarme de las redes sociales".

Uno de los sitios que se reflejó el caso de Pellizari con una picante portada fue el diario sensacionalista dailystar.com del Reino Unido, que expuso fotos que ella difundió en las redes sociales con el título "Increíble trabajadora de consejo, de 28 años, despedida por vender videos de sexo en línea: 'No soy una prostituta'"). Con esas mismas líneas, también replicaron la información los sitios ladbible.com y sputniknews.com.

Otro medio aún de mayor repercusión en la isla británica como es el The Sun también salió a reproducir el escándalo que involucró a la ex empleada municipal de nuestra ciudad y que tomó estado público en todo el país, pasando así al plano internacional. El conocido medio inglés tituló que "Una trabajadora de consejo argentino que subsidió su salario mediante la publicación de videos en línea ha sido despedida", a lo que agregaba que la inspectora llevaba a cabo la actividad online porque "su salario no era lo suficientemente alto".

En países del continente americano la noticia también comenzó a tener repercusión por esos días. Por caso, el diario online La Prensa, de Honduras, en su sección "Fotogalerías del Mundo" anunciaba que la "Empleada municipal es despedida por viralización de video hot". La información fue complementada con fotos de ella y una bajada en la que se leía que "la joven cree que la despidieron porque sus jefes se enteraron de que ella hace videos hot a través de una cámara web en sus tiempos libres".

Ahora, acusada de vender droga

Sonia Celeste Pellizzari tuvo sus horas de fama, pero es evidente que no pudo trascender en el mundo del espectáculo. Y tampoco en el del fútbol. A 4 años de haber paseado por todos los canales de televisión y se portadas de diarios y revistas, ahora quedó complicada en una causa judicial tras caer presa en las últimas horas acusada de formar parte de una banda que vendía droga en La Plata.

Tal como informó EL DIA, la policía llevó a cabo un operativo policial en el que cayó una mujer de 27 años apodada como "La Reina", acusada de liderar ese presunto grupo delictivo, del que pertenecería Pellizzari, de 33 años. Fue allí que algunos recordaron que se trataba de la ex empleada municipal que protagonizó los videos hot que se viralizaron, en donde vendía desnudos, escenas de sexo y shows privados a los usuarios.

El video que más repercusión tuvo fue el que muestra una escena de sexo explícito, por el que debió renunciar. Además, había formado una empresa junto a un abogado llamada SCP Studio, sus iniciales, de acuerdo al Boletín Oficial bonaerense.

Ahora, según los primeros datos de la investigación, cayó acusada de vender droga junto a otros integrantes del grupo delictivo que usaban locales comerciales de distintos rubros como fachada para llevar a cabo la venta de la sustancia ilegal.

La investigación se abrió a partir de una denuncia anónima. Las averiguaciones y registros de filmaciones permitieron a los pesquisas dar con la principal implicada, La Reina, a cargo de la venta de pequeños envoltorios de cocaína en zonas de Los Hornos, El Churrasco y "La Bajada", en el partido de La Plata.

Se estableció que la sindicada poseería un domicilio alternativo ubicado en el Casco Urbano, donde viviría junto a su pareja. El lugar era usado para el ocultamiento de la sustancia y como base de delivery para su comercialización.