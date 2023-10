El acusado de agredir a Perrone rompió el silencio: “Se cree que es Griguol, pero es Perrone”

Desde hace algunas semanas, el fútbol juvenil de Gimnasia se encuentra sacudido por un episodio en el que Gabriel Perrone, coordinador del Lobo, resultó agredido físicamente. Ante esto, el acusado del episodio en cuestión dialogó con FM La Redonda y dio su versión de los hechos, explicando los motivos que lo llevaron a actuar de dicha manera. Lo concreto es que, tras aquel suceso, sus hijos quedaron desafectados del Tripero, algo que le comunicaron hace algunos días.

“Los dos estaban en Reserva. Pero esto es una historia muy larga”, comenzó Rodríguez en su alocución. “Perrone se cree que es Griguol. Pero no es Griguol, es Perrone. Le dieron la llave del club el año pasado. Él tuvo un inconveniente conmigo apenas llegó. Luego se lo trasladó a mi hijo más grande”, continuó. “Yo casi pierdo un hijo el año pasado. Y de ahí para abajo no hay más nada. Ya no hay vuelta atrás. La dirigencia anterior decidió hacerle caso en todo lo que decía. Y le hizo la vida imposible a mi hijo”, profundizó. “Dañar a un chico psicológicamente como lo dañó, y que lo llevó a tomar esa terrible decisión...Gracias a Dios hoy está bien y la podemos contar”, agregó al respecto.

“Ese hombre no está preparado para ser coordinador ni para manejar chicos. Es un operador que lo único que hace es traer jugadores, hacerles firmar contrato, y hay muchos que no juegan ni en Cuarta”, disparó. “Yo amo a Gimnasia. Jugué en Gimnasia. No me tocó triunfar, pero entiendo todo de fútbol. Y si esto hubiera sido algo futbolístico, yo a mis hijos les diría que no les da para Gimnasia. Esto se hizo personal”, indicó. “Éste tipo lo primero que hizo fue sacarle la cinta de capitán a mi hijo en Quinta División porque tenía un problema personal conmigo. Mi hijo le preguntó al técnico por qué le había sacado la cinta y el técnico le dijo que había sido decisión del coordinador. Ahí empieza todo esto”, remarcó. “A los chicos hay que enseñarles. Que ningún personaje de estos venga y lo manipule y le rompa la cabeza en lo psicológico. Mirá lo que me pasó a mí. Hoy puedo contar que mi hijo está bien. Por que si no, ¿qué hubiese pasado en todo esto?”, se preguntó. “Yo igual lo voy a denunciar a este hombre. Lo voy a denunciar en la Secretaría de Deportes y en todos lados. Éste tipo no está preparado para estar con chicos porque los destruye psicológicamente”, completó.

Seguidamente, se refirió a cómo están atravesando sus hijos la compleja decisión a la que se llegó por todo lo sucedido.

“Obviamente que están mal. Ellos nacieron en el club. No me gustó la manera en que los sacaron. Se lo dije al presidente. No actuaron de la mejor forma. No tomaron cartas en el asunto con lo que podía pasar. El sentido de pertenencia lo tiraron a la basura”, reprochó antes de volver a apuntar a Perrone. “Hay que sacar a ese mercenario. Lo único que quiere es hacer negocio para él”, indicó.

“El presidente me comunicó que decidieron dejarlos libres a los dos”, afirmó Rodríguez

Por último, y tras haber aclarado que le pidió disculpas a varios dirigentes, explicó que en un principio Gimnasia quería seguir contando con el menor de sus hijos, algo a lo que finalmente no accedió.

“Ellos me proponían a lo primero que a Rodri, como tiene que firmar contrato, lo saque, y que se quede Jony. Hoy hablan del futuro del más chiquito. Y la misma proyección la tenía el más grande a los 16 o 17 años hasta que llegó este personaje”, sostuvo. “A los representantes de ellos les dije que se quedaban los dos o que se iban los dos. El lunes me cita el presidente, voy a la sede y me comunica que lo que decidieron es dejarlos libres de acción a los dos”, concluyó.