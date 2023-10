Imputaron a Milei y a Marra tras la denuncia de Alberto Fernández

El fiscal federal Franco Picardi imputó ayer al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y al postulante a Jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, tras la denuncia del presidente Alberto Fernández, a raíz de las declaraciones que ambos hicieron sobre los plazos fijos y el dólar.

Además, el funcionario judicial imputó al dirigente del espacio Agustín Romo, en la causa que impulsó ante la jueza María Servini.

Se trata de una de las denuncias que se hicieron en Comodoro Py contra Milei y Marra, pues hubo otra realizada por la abogada particular Valeria Carreras y una hecha por Patricia Bullrich.

Picardi valoró la presentación del abogado Juan Manuel Ubeira, quien patrocinó al Presidente en la denuncia donde los acusó por el delito de intimidación pública.

Fue porque Milei, ante la pregunta de un periodista sobre la posibilidad del ahorro en pesos, respondió: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Al día siguiente, según se apuntó en la denuncia, Marra tuiteó: “Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

“UN DAÑO INCALCULABLE”

Según Alberto Fernández, “el movimiento financiero inducido por la actividad premeditada y tendenciosa de estas personas, ha generado en el país un daño incalculable; no ya en términos económicos solamente, sino a nivel confianza pública principalmente”.

“La señal o voz de alarma que el código requiere, se vio configurada en este caso por las manifestaciones masivamente difundidas por las personas que imputo”, añadió en la denuncia Ubeira.

Ahora, el fiscal pidió al juzgado que, como medida de prueba, se haga de las declaraciones radiales así como otras hechas en redes sociales por los denunciados y, de esta forma, se dio impulso a una investigación formal.

Tras la denuncia, Milei dio una conferencia de prensa en la que fustigó en duros términos al Presidente y señaló que la suba del dólar se debió a su mala gestión económica y no a las declaraciones que él o gente de su espacio realizaron.

PREPARA EL CIERRE DE SU CAMPAÑA

Milei, mientras tanto, ultima detalles para el cierre de campaña que encabezará el miércoles próximo en el Estadio Movistar Arena tal como lo hizo en la previa de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Camino a las elecciones generales del 22 de octubre, el libertario se muestra optimista y esperanzado por lo que espera culminar sus obligaciones proselitistas ante más de 15 mil personas, en un acto que lo tendrá como principal orador.

El anuncio se publicó en las redes sociales del partido libertario, desde donde revelaron además que en el evento estará presente el pensador liberal Alberto Benegas Lynch, uno de los máximos referentes de Milei en materia económica.

Desde la Libertad Avanza se muestran confiados respecto a la performance electoral del espacio el 22 de octubre y aseguran que la elección configurará “el certificado de defunción del kirchnerismo”.

En sus últimas actividades, Milei lideró una caravana en la provincia de Salta, uno de los distritos donde se impuso en las PASO, incluso sin haberlo visitado, donde fue recibido por simpatizantes libertarios.

En el marco de la recorrida, el aspirante presidencial remarcó: “Este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. Llevo solamente en política casi dos años. ¿Me van a achacar a mí el desastre? ¿Por qué no son más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas?”.

“Les vamos a ganar a nivel nacional y de la mano de (Carolina) Píparo en la última guarida K: la provincia de Buenos Aires”, vaticinó.