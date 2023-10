Dura crítica de Mario Pergolini al debate presidencial: “Todo fue una puesta en escena”

El tema "debate" se siguió discutiendo en los medios. También ocurrió en Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata por la pantalla de El Trece. Y Mario Pergolini fue uno de los que asistió para analizar el debate en cuestión: “A mí me parece que vimos el debate del deber ser”, resumió el creador de Vorterix y comparó el tono de la discusión con el debate de los vicepresidentes que tuvo lugar en A dos voces. “No somos Massa diciendo ‘creí que nunca me ibas a preguntar’, ‘Schiaretti, ¿qué opina...?’” continuó en tono irónico. “Vimos una linda puesta en escena, que es lo que se pide, que lo tenemos que poner por ley y vimos un montón de gente diciendo ‘yo puedo ser normal, yo puedo ser presidenciable’”, dijo Pergolini.

En el mismo sentido, señaló crítica sobre la figura del candidato de La Libertad Avanza. “Vimos a Milei diciendo ‘yo no estoy tan loco’. Rivotril, Alplax, lo que haya tomado, no importa. Milei no se comportó como un loco, que era lo que todos queríamos ver. Estuvimos toda la semana apostando a ver quién lo hacía saltar, decíamos que le iban a nombrar a los perros. Parecía fácil pero no fue tan sencillo”, sostuvo, al tiempo que agregó: “Cuando uno se fija las palabras que se han utilizado, como ellos no hablaron del tema, la gente tampoco habló de corrupción, no hablo sobre educación, ni sobre derechos humanos”, prosiguió. Y sintetizó su postura: “Vimos una linda puesta en escena de un montón de personas que demostraron que no están tan psicóticos para ser presidentes de la nación”.

Finalmente, durante el programa, Mario se había manifestado sorprendido por la expectativa que había generado el debate, replicado en el pico de 47 puntos de rating que sumó entre los canales de aire, las señales de noticias, además de las ofertas en otras plataformas.