“Vías, pero de escape para los chorros”, la bronca de los vecinos de Ringuelet

“Zona de escape, pero de delincuentes”. Así describen los vecinos de un sector de Ringuelet, el drama que viven en las zonas adyacentes a las vías del Ferrocarril Roca, que une a La Plata con Plaza Constitución.

En las últimas semanas, una seguidilla de robos en casas o, ataques en la vía pública, tiene un común denominador. La fuga de los acusados por el sector donde circulan los trenes. Pero no lo hacen en ningún convoy, sino caminando sobre el terraplén.

La zona es cuestión está situada en las calles cercanas al tramo de vías, que está sobre el viaducto de hormigón, entre la Avenida 1 y 520, hasta 510, en la estación de Ringuelet.

Días atrás, una vecina vivió un hecho espantoso: “Quedé cara a cara con los delincuentes. Fue a la una de la tarde. Increíble”.

La mujer, que prefirió ocultar su identidad para evitar represalias, describió como es vivir todos los días con miedo. “Fui desde una habitación hasta la cocina y me topé con dos muchachos. Empecé a gritar y me volví corriendo a la pieza. Me caí sobre el borde de la cama y me golpee”, recordó.

Sin embargo, al margen del hecho que narró, el reclamo y el hartazgo se da por la repetición de episodios. “Siempre es igual, se escapan por las vías. Pero no solo se dan esos movimientos. También es una sector de descarte de elementos robados”.

“Cuando pasó lo mío, la Policía vino enseguida. Pero se escabulleron en las vías hacia la zona del Mercadito”, destacó la denunciante, que manifestó: “La zona de vías es una parte responsabilidad de Trenes Argentinos, porque está todo abierto y no hay rejas. Faltan las obras, pero tampoco la custodian”.

Sin dudas, la situación descripta se suma a las otra historias de inseguridad, que se dan muy a menudo en ese punto de la Ciudad.

“No se ven patrullajes ni de casualidad. Si ves un móvil, pensás que es un espejismo. Así es muy difícil estar tranquilo. Vivimos con un nudo en la garganta. Muertos de miedo. Y, la verdad, da mucha bronca”, concluyó.