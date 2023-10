Un herido por un ataque a tiros en Diagonal 80 y 116

Un joven de 23 años herido de bala en el hombre izquierdo, fue el resultado de un grave incidente ocurrido anteanoche en el barrio Hipódromo, a metros del Bingo local.

De acuerdo a la información oficial, todo ocurrió cerca de las 20 cuando, en base al relato de algunos testigos, varias personas participaron de una discusión.

Si bien la propia víctima, al ser asistida, contó que iba caminando sola y, de repente, sintió un ardor muy fuerte en la parte superior del cuerpo, que le impidió seguir su trayecto, quienes aportaron datos a los investigadores aseguraron que estuvo involucrada en la confrontación.

Por ahora nada se sabe de las causas que la desataron, aunque todo apuntaría a situaciones preexistentes, que al cierre de esta edición se intentan descifrar.

La causa quedó radicada en la comisaría segunda, con conocimiento de la UFI penal en turno de La Plata.

Los voceros consultados por este diario mencionaron que el herido, que se presentó como trabajador informal, habita la zona y que no quiso decir todo lo que sabía. Por temor o por los códigos con los que a veces se resuelvan estas cuestiones urbanas.

Lo cierto es que lo tuvieron que trasladarlo en una ambulancia hasta el hospital Rossi, donde, tras los chequeos médicos, se certificó que no corría ningún peligro.

Del aporte testimonial que recibieron los investigadores del caso, se supo que una mujer contó que, mientras circulaba por la zona en su camioneta, observó una discusión entre tres personas. Una estaba a pie y las otras dos a bordo de una motocicleta de baja cilindrada.

La declarante mencionó además que, en ese preciso instante, al sentir varias detonaciones y un fuerte impacto en su rodado, asustada, decidió meterse en el estacionamiento del Bingo, aunque no se supo que si su rodado fue alcanzado por algunos de los disparos.

Demás está decir que el hecho causó un gran revuelo en el lugar, porque a esa hora el movimiento vehicular y peatonal era intenso.

Hubo corridas y, según dicen, gritos de desesperación. Y no era para menos. Al menos dos balazos en ese sector, un sábado a las ocho de la noche, es normal que genere ese tipo de reacciones.

Es claro que son tiempos de violencia extrema en la Ciudad. La calle está convulsionada y se nota.

Se respira un aire de nerviosismo generalizado y hace rato que la situación dejó de ser una sensación para pasar a los hechos. De las palabras a la agresión física.

Los especialistas que ha contactado EL DIA en el último tiempo coinciden en la descripción del problema: “El paso al acto esta mucho más normalizado, ya es algo común, la gente reacciona sin detenerse un segundo a pensar”, mencionan.

La idea entonces para muchos ya no es prevenir, sino reflexionar luego de haber reaccionado mal.

“La violencia no es la solución de nada, sino que al contrario, genera muchos más problemas”, destacan los expertos y agregan que “se debe comprender que las cosas tan literales, que nada de lo que ocurre es la muerte de nadie, entonces no se debe reaccionar de tal manera, no debemos tomarnos todo tan a pecho, hay que tranquilizarse y pensar tres veces antes de realizar alguna conducta de la que luego se arrepientan”.