Balón de Oro: Lionel Messi le dedicó el trofeo a Maradona en el día de su cumpleaños 63: "Donde quieras que estés..."

El astro argentino, actual jugador del Inter Miami, vio recompensado en la gala su título mundial con Argentina en Catar-2022, el tercero de la historia de la Albiceleste y el primero de Messi, que levantó en el emirato un trofeo que le obsesionaba y que se le resistía.

"Quiero agradecer a todos los compañeros de la selección. Este premio viene por lo conseguido con la selección argentina. Esto es un regalo para todo el grupo de Argentina", dijo Messi en el escenario, tras recibir el trofeo de manos del exfutbolista inglés David Beckham, propietario y dirigente del Inter Miami.

También, se acordó de Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020 y que hoy hubiera cumplido 63 años. "No hay mejor lugar para desearle un mejor cumpleaños. Este lugar está rodeado de jugadores, ex jugadores, de técnicos y de gente que le gusta el fútbol como le gustaba a él. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina".

Posteriormente, Lionel reafirmó: "“Era lo que le gustaba a él, el ambiente futbolero. En las últimas galas estuvo presente y venía más seguido porque anteriormente por distintas situaciones no estaba. Que estuviera Diego presente en estos eventos era un plus muy lindo”.

Luego, señaló: "Soy un agradecido de la carrera que tuve y que me tocó vivir. Tras haber ganado la Copa América y el Mundial me cerraron muchas cosas, como el sueño de ser campeón del mundo y de levantarme de los tropiezos. Tenía todo, pero me faltaba el más importante. Jugar al fútbol es lo que me gustó desde antes de esa foto (de pequeño con una copa) y por eso decía que estoy disfrutando, como si fueran los últimos años".