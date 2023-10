Balón de Oro: Messi consiguió su octavo Balón de Oro y "Dibu" Martínez fue premiado como el "Mejor arquero"

En la misma ciudad que lo destrató, con las heridas del Mundial a flor de piel, Lionel Messi pudo saborear una dulce revancha: consiguió su octavo Balón de Oro. Leo volvió a París después de finalizar su contrato con el PSG y blanquear ya como futbolista de Inter Miami que su paso de dos años por la capital francesa “no fue como esperaba”.

Messi recibió su octavo Balón de Oro en París

El argentino Lionel Messi consiguió este lunes su octavo Balón de Oro, al superar al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland.

El futbolista del Inter de Miami se convierte en el primer ganador del premio creado en 1956 que no juega en Europa. Messi, de 36 años, se alzó con el premio gracias a su contribución a la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar. Messi recibió el premio de manos del inglés David Beckham, propietario de su actual club.

"Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. A los compañeros de la Selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente", afirmó en sus primeras palabras.

Además, destacó: "No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo".

En su oratoria, agregó: "Quiero hacer una mención especial para toda la gente que quiso que sea campeón del mundo. Fue muy lino que gente de diferentes nacionalizadas se campeón del mundo. A mi familia, a mi mujer y mus hijos por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños".

Sobre el final, para Lionel no pasó desapercibido el natalicio de Diego Armando Maradona y cerró: "Por último quiero hacer una mención a Diego. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego".

Aitana Bonmatí recibió el Balón de Oro femenino

La española del Barcelona Aitana Bonmatí logró el Balón de Oro de 2023, por lo que sucede en el palmarés a su compañera y compatriota Alexia Putellas, que había ganado las dos ediciones anteriores.

Bonmatí, de 25 años, recibió el galardón de manos del número uno del mundo del tenis, el serbio Novak Djokovic, un premio conseguido gracias a su victoria en el Mundial con España y al triplete con el Barcelona, incluida la Liga de Campeones.

Quinta en la última edición, Aitana fue elegida mejor jugadora del pasado Mundial y marcó 21 goles y dio 23 pases en los 45 partidos disputados.

Se convierte en la tercera persona nacida en España que gana este premio, tras Luis Suárez y Putellas.

Manchester City recibió el premio a Mejor equipo masculino del año

El Manchester City fue elegido mejor equipo masculino del año, gracias a su triplete de Liga de Campeones, Liga y Copa inglesas, en la gala del Balón de Oro que tuvo lugar en París.

Rodri, Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland, Julán Álvarez y Edilson subieron a recoger el premio junto al director deportivo, Ferran Soriano, que ya lo recibió también la pasada campaña.

"Estamos aquí gracias a nuestros extraordinarios jugadores, a los entrenadores, y toda la gente que trabaja por el equipo", aseguró el español.

"Ha sido una temporada muy excitante culminada con esa Liga de Campeones", agregó Rodri.

Haaland se quedó con el Trofeo Muller al ser máximo goleador de la temporada

El delantero noruego del Manchester City Herling Haaland recibió este lunes el premio Muller al máximo goleador de la pasada temporada, durante la gala del Balón de Oro que tuvo lugar en París.

El futbolista de 23 años recibió el premio de manos del exfutbolista Gary Lineker, tras haber marcado 52 tantos en 53 partidos, claves para que su equipo ganara la Liga de Campeones, la Liga y la Copa inglesas.

El noruego superó al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al polaco Robert Lewandowski.

"Dibu" se llevó el Trofeo Yashin, como "Mejor arquero del año"

El argentino Emiliano "Dibu" Martínez, portero del Aston Villa y de la selección campeona del mundo, fue galardonado este lunes con el premio Yashin, que designa al mejor guardameta del año, en la gala del Balón de Oro.

El meta, que recibió el galardón de manos de su padre, sucede en el palmarés al belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que lo obtuvo el año pasado.

El resto de los candidatos eran el marroquí del Al Hilal Yasin Bono, Thibaut Courtois, el brasileño del Manchester City Ederson, el croata del Fenerbache Dominik Livakovic, el francés del Milan Mike Maignan, el camerunés del Manchestar United André Onana, el inglés del Arsenal Aaron Ramsdale, el francés del Lens Brice Samba y el alemán del Barcelona Marc-André Ter Stegen.

El Trofeo Sócrates fue para Vinicius Jr

El jugador del Real Madrid Vinicus recibió este lunes el premio Socrates por su labor social en favor de los habitantes de una favela en su país y por su lucha contra el racismo. El atacante recibió el galardón durante la gala del Balón de Oro de manos del príncipe Alberto de Mónaco.

"Agradezco este premio, el fútbol es muy importante en mi país, Brasil, para la promoción social", dijo el jugador.

Vinicius trabaja en una favela apoyando a los niños y aseguró al recoger el trofeo que es "muy feliz" de poder ayudar a pequeños.

También afirmó que está dispuesto a proseguir "el combate contra el racismo" y lamentó que muchos niños tengan que sufrirlo en su vida.

Preguntado por uno de los presentadores de la gala, el exjugador Didier Drogba, sobre los episodios de racismo que ha sufrido, Vinicius Jr. insistió en que "hay que continuar la lucha" contra esa plaga.

La gala también homenajeó a tres leyendas del fútbol fallecidas en el último año: Luis Suárez, Bobby Charlton y Pelé, y sobre este último afirmó que "Pelé es un dios para mi y para todos en Brasil. Si estoy aquí es por él, que puso a Brasil en un nivel diferente e hizo que todos la respetaran".

El Trofeo Kopa a mejor futbolista joven fue para Jude Bellingham

El inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, recibió este lunes el premio Raymond Kopa que designa al mejor joven de la pasada temporada, en la gala del Balón de Oro en París.

Bellingham, que llegó a principio de temporada al equipo blanco, sustituye en el galardón al español del Barcelona Gavi, que era otro de los candidatos junto a su compañero Alejandro Balde, el francés Eduardo Camavinga, del Real Madrid, y el alemán del Bayern de Múnich Jamal Musiala.

Tras recibir el premio, Bellingham mostró su agradecimiento a "todos" los que le han ayudado en su carrera y dedicó el trofeo a su hermano y sus padres. "Gracias por vuestro apoyo", dijo.

Bellingham, a preguntas de los presentadores de la gala, dijo que ha tenido "un muy buen comienzo" de temporada con el Real Madrid y mostró su agradecimiento a sus compañeros y a su entrenador, Carlo Ancelotti: "Me han acogido muy bien y me han permitido expresarme".

Messi como el principal candidato para el Trofeo Balón de Oro masculino

A sus 36 años y en el día del cumpleaños de Diego Maradona, Messi competirá con otros 29 futbolistas destacados del mundo en busca de consagrarse como el mejor del planeta tal como ocurrió en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

La frustración de no haber conseguido la Champions League, una obsesión para los parisinos, y especialmente el dolor por la final que Argentina le ganó a Francia en Lusail desataron resentimiento y furia contra el 10 de la Selección.

“Fui el único campeón del mundo sin ser reconocido en la cancha”, advirtió Messi como ejemplo de la indiferencia que sufrió en su propio club, meses antes de su salida.

Ese reconocimiento, por obra del destino, le llegará seguramente hoy en el Teatro de Chatelet, frente al río Sena, donde se realiza la gala del tradicional premio que otorga la revista France Football.

Premios, hora y cómo verlo de forma online

A las 16:45 de Argentina, con transmisión de ESPN, DSports, TNT Sports y las plataformas Star+ y DGo, se conocen los ganadores de los trofeos Gerd Müller (máximo goleador de la temporada), Sócrates (futbolista comprometido en proyectos sociales y benéficos), Yashin (mejor arquero), Kopa (mejor jugador menor de 21 años), Balón de Oro femenino y masculino.