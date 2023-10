Golpes y amenazas en una facultad de la UNLP

La semana electoral en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) arrancó a los golpes. A solo días para las elecciones estudiantiles (que se celebrarán mañana, jueves y viernes), la facultad de Humanidades amaneció ayer entre forcejeos, piñas e insultos.

Al parecer, el episodio, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, empezó por una discusión menor sobre la colocación de carteles proselitistas. Pero luego escaló a más y las agresiones (verbales y físicas) reemplazaron al diálogo que debiera primar en la unidad académica en la que se cursan carreras como Filosofía y Letras.

En las grabaciones que circularon se ve a un joven caer al piso, producto de un golpe. Otro pronuncia una amenza: “Te rompo la cara”. Todo es tumulto y confusión y se da en el ingreso al edificio ubicado en el Ex BIM 3.

Si bien no se llega a apreciar con toda claridad qué agrupación pertenecen agresores y agredidos, trascendió que el choque fue protagonizado por integrantes de La Jauretche (Juventud Universitaria Peronista), que tiene la conducción del Centro de Estudiantes, y de Unite (PCR). Sin embargo, ambas agrupaciones salieron a desmarcarse del violento episodio.

Desde La Jauretche, por caso, aclararon que ayer, “como todos los lunes, las agrupaciones vinimos a poner nuestros carteles al predio y se dio una situación de enfrentamiento del que nosotros no fuimos parte. Esto se puede verificar en los numerosos videos que circulan” y plantearon: “Nosotros como conducción del Centro de Estudiantes venimos proponiendo una distribución de los carteles equitativa y fija que no dependa de quien llega más temprano o de quien golpea más fuerte. Ante esa propuesta, por ahora, no encontramos una respuesta afirmativa de parte de las otras agrupaciones”.

También en Unite negaron haber sido parte de las bochornosas escenas. “Ninguno de nosotros se vio involucrado en ningún incidente que haya pasado a mayores. Algunas agrupaciones minoritarias de la facultad intentaron agredirnos al momento de querer ingresar al edificio C a colocar nuestra cartelería. No casualmente son las mismas agrupaciones que se negaron a firmar los acuerdos de convivencia para las elecciones de esta semana”.