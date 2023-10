Gimnasia: Colazo sería titular pero esperan por la evolución de Guiffrey

El plantel mens sana regresó ayer a los entrenamientos en Estancia Chica tras la igualdad en el clásico del domingo. La vuelta a las prácticas -un trabajo físico regenerativo para quienes jugaron en el estadio Hirschi- trajo la buena noticia del ok físico de Nicolás Colazo, quien había sido reemplazado en el tramo final del partido ante Estudiantes. El exlateral de Boca y All Boys, entre otros, solamente tuvo un calambre, por lo que podrá ser utilizado el domingo en Córdoba.

De todos modos, el cuerpo médico va a evaluar a Germán Guiffrey y van a esperar a la práctica de mañana o incluso al viernes para analizar la posibilidad de su regreso al primer equipo. Hoy es altamente probable que Colazo sea titular en el partido del domingo contra Instituto. Incluso, no habría que descartar que suceda aún estando apto Guiffrey.

Por lo demás, Leonardo Madelón quedó conforme con lo hecho por su equipo ante Estudiantes, por lo que no se vislumbran variantes para enfrentar a la Gloria. De todos modos, el cuerpo técnico hará hincapié en la búsqueda de variantes ofensivas, porque el equipo jugó el clásico de acuerdo a lo planificado pero prácticamente no pudo contragolpear, al punto de no haber tenido chances concretas de gol a lo largo de los 90 minutos.

El plantel tripero seguirá con sus entrenamientos matutinos en Abasto y el sábado viajará a Córdoba. Como en los últimos viajes a la Docta, el Orfeo Suites será el hotel elegido para la que la delegación tripera aguarde por otro partido clave en la pelea por salir del puesto de descenso de acuerdo a la tabla anual.

Por otra parte, más allá de los trascendidos desde las redes sociales, nunca hubo una posibilidad de la presencia de hinchas de Gimnasia en el estadio Monumental de Alta Córdoba. No habrá visitantes ni “neutrales”, en primer lugar porque Instituto no traslada su localía fuera del estadio propia y además porque utiliza las dos cabeceras para su público.

Falcón Pérez dirige en Alta Córdoba

Ayer la Liga Profesional dio a conocer los árbitros para la octava fecha de la Copa de la Liga. Yael Falcón Pérez será el juez principal para Instituto-Gimnasia, el domingo a las 14.30 en el estadio Juan Domingo Perón.

Falcón Pérez estará acompañado por los asistentes Eduardo Lucero y Damián Espinoza. Franco Morónserá el Cuarto árbitro. En el VAR estará Fernando Echenique (que viene de dirigir el clásico) acompañado por Sebastián Raineri.