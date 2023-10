Un debate más caliente: fuertes cruces entre Bullrich, Milei y Massa

En plena cuenta regresiva para las elecciones del próximo 22 de octubre, Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro país) volvieron a verse las caras anoche en el segundo (y último) debate presidencial.

Tras el primer round, celebrado el domingo anterior en Santiago del Estero, la cita fue esta vez en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí, los candidatos discutieron durante dos horas sobre tres ejes temáticos: seguridad; trabajo y producción; y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente (que fue elegido por la ciudadanía).

A diferencia de la semana previa, hubo anoche cruces de tono más elevado. Por ejemplo, de arranque gravitó el escándalo del yate protagonizado por Martín Insaurralde. Fue cuando Bullrich, al presentarse, disparó: “Estas semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción K. El yate de Insaurralde fue el punto máximo. Hay un solo camino para terminar con los Insaurralde y las mafias que azotan al país. Massa no puede hacerlo porque es uno más de ellos y Milei se ha asociado con ellos también. Nosotros somos los únicos con la capacidad de cambiar este país para siempre”, se diferenció la extitular del PRO, que mostró un perfil más aguerrido y apuntó contra la “corrupción kirchnerista” en más de una intervención.

En su defensa, Massa introdujo: “No vengo acá con chicanas ni a pelear, Vengo a proponer. Si Dios y tu voto me dan la responsabilidad de gobernar, desde el 10 de diciembre la Argentina va a tener gobierno de unidad nacional”, prometió el candidato del oficialismo, quien en varios tramos de la noche recibió duros embates por la situación económica y los casos judiciales que salpican al kirchnerismo.

Los choques se profundizaron al tocar el primer tema, el de la Seguridad, momento en el que los postulantes pudieron comenzar a hacer uso de sus cinco derechos a réplica.

Entonces, Bullrich destacó su gestión como ministra de Seguridad de Mauricio Macri y apuntó contra el kirchnerismo (“que libera presos”) y Milei (“que quiere liberar las armas y que caigan en manos de los delincuentes”). En este sentido, propuso modificar el código penal y bajar la edad de imputabilidad, algo que le valió el reproche de Bregman: “¿Hasta dónde quiere bajar la edad de imputabilidad, hasta el jardín de infantes?”, le preguntó.

También Milei le retrucó Bullrich: “Miente, lo que nosotros decimos es que hay una ley de armas y hay que cumplirla, no puede ser que estñen armados los delincuentes y los honestos no”, se explayó sobre la acusación de la candidata de JxC.

En tanto que Massa contestó: “Los datos desmienten las mentiras; en 2019 se liberaron 16 mil presos y en 2020, 9 mil. Así que ustedes (en alusión a Bullrich y Cambiemos) se tienen que hacer cargo”.

Bullrich y Massa volvieron a cruzarse cuando al tigrense le tocó desarrollar sus propuestas en Seguridad y destacó su gestión en el área como intendente de Tigre. Algo que, dijo, replicará a nivel nacional en caso de resultar electo presidente: “Vamos a crear una agencia federal, una suerte de FBI argentino, para atacar la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas”, anticipó.

La réplica de Bullrich no se hizo esperar. “Hace cuatro años que estás en el Gobierno, no hables de Tigre. Hablás de combatir la inseguridad y aumentó un 70% el crimen en Rosario. ¿Quién te da tus números, Insaurralde? No podés hacer buena seguridad si tus socios son delincuentes, no tenes autoridad moral para hablar de inseguridad”, le espetó la candidata del PRO. Y Massa: “Insaurralde cometió un hecho gravísimo y le pedí la renuncia al cargo inmediatamente. No somos todos lo mismo, vos nunca le pediste la renuncia a Gerardo Milman”.

Buscando romper la polarización entre Massa y Milei, muy marcada en el primer debate, Bullrich fue también contra el libertario. Por caso, cuando este propuso como eje de su política de Seguridad una reforma de las leyes penales, la candidata macrista le salió al cruce: “Si se liberan las armas, las armas van a estar en manos de Los Monos. Por otro lado, la venta de órganos que vos proponés es uno de los delitos mas codiciados del mundo criminal”.

Pero los contrapuntos recién empezaban. Al hablar de Trabajo y Producción, Massa, que destacó la quita de Ganancias y la devolución del IVA, entre otras medidas, volvió a ser blanco de todas las críticas.

”¿Puede vivir con 124 mil pesos por mes como viven los jubilados?”, le preguntó Bregman al ministro de Economía. También Schiaretti lo cuestionó: “Massa hablando de producción y empleo es un fetiche”, dijo, al tiempo que lo critico por la inflación, la suba del dólar y la caída de las reservas del Banco Central, “que están en menos 10 como en el chin chón”.

Más dura, Bullrich arremetió en este punto: “Massa, no puedo creer lo que decís: un dólar a mil mangos, hiperinflación, angustia. Entrás a un almacén y de entrada 5 mil mangos te gastaste. Vos dejaste dos millones más de pobres, hablás de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para un Sira (Sistema de Importaciones de la República Argentina) y tenés un Tongolini (por Matías Tombolini) que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que querés para la Producción? ¿Con qué cara? Dijiste que venías a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré”.

Bullrich adoptó un perfil más aguerrido y fue protagonista de los cruces más picantes de la noche

A esa lluvia de críticas respondió el candidato de Unión por la Patria: “Algunos parecen paracaidistas suecos, se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda, se olvidan de la sequía y que yo me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero o la Asamblea Legislativa”.

Otro fuerte cruce se dio entre Milei, que planteó una “modernización del sistema laboral”, y Bregman, que propuso reducir la jornada laboral.

“Indeminaciones, afuera; licencias, afuera; aguinaldo, afuera. Eso es lo que propone Javier Milei, que te exploten sin límites”, advirtió Bregman y la respuesta del libertario no tardó en llegar: “Si los socialistas supieran de economía no serian socialistas. Habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo es como querer modificar la ley de gravedad con un decreto”, ironizó Milei.

En eso intercedió Massa: “Hasta acá llegaste, Javier. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres”.

No obstante, Bullrich lo cruzó: “No necesitamos que nos defiendas, nos podemos defender solas”, dijo, para después hacer hincapié en su propuesta laboral: “Hace 20 años que la mafia política y sindical se lleva todo a su casa, en los bolsos de López, en el yate de Insaurralde. Nosotros queremos sacarle la pata de encima a la producción, a las pymes, al campo, a todas las economías regionales” y volvió a apuntar en dos direcciones: “Nosotros defendemos a los que trabajan, no como el kirchnerismo o Milei, que con Barrionuevo a su lado no va a hacer nada, porque ya está adentro de la casta”.

El perfil belicista de la candidata de JxC se mantuvo en el último tema, sobre desarrollo humano, vivienda y ambiente.

Al respecto, enumeró: “Los bolsos de López, los sueños compartidos que no compartieron con nadie, los hoteles de Cristina, el yate de Insaurralde son los que traban el desarrollo humano. Tienen que dejar de robar, los ñoquis de la Cámpora que Massa dijo que iba a combatir ahora los tiene en planta permanente, los ñoquis de la Cámpora son los unicos niños favorecidos de este país. Necesitamos que el dinero vuelva a las personas en créditos y alquileres accesibles. Pero para eso hay que dejar de robar, hay que sacarse el kirchnerismo de encima de una vez y para siempre”, insistió y le recriminó al ministro de Economía “haber generado dos millones de pobres más. Hoy nadie puede comprar una casa, ni alquilar, los únicos que pueden son tus amigos kirchneristas”.

Solo en caso de balotaje, los dos candidatos en competencia irán a un tercer debate

Hasta allí el abordaje de los ejes temáticos. Luego llegaría el momento de las preguntas cruzadas, acaso el segmento más picante de la noche.

Por caso, un fuerte cruce se dio entre Bullrich y Milei cuando la candidata le inquirió: “Tenés a todos los chorros de Massa armando tus listas, tenés a Barrionuevo. ¿Cómo pretendés ir contra la casta?”,. La respuesta del libertario volvió sobre el pasado de la exfuncionaria macrista: “Vos también tenes un montón de gente en tus listas que viene de otros lados; ¿vos podés lavar tu pasado de montonera asesina y los demás no pueden cambiar?”, contestó Milei.

En este tramo, Bullrich se cruzó también con Massa. Primero, cuando el ministro de Economía le preguntó si iba a eliminar el programa de turismo Previaje: “Massa, la inflación que generaste es producto del gasto social brutal, inventás planes que lo unico que hacen es aumentar el gasto y hacen pomada a las pymes. Dejate de joder con esos plancitos”, le respondió la candidata que, cuando le tocó preguntar, volvió a insistir con el tema de la corrupción: “Los bolsos de López, el yate de Insaurralde, los hoteles de Cristina. Massa, ¿cuando van a dejar de afanar”. A eso, el referente del oficialismo replicó: “Ser vulgar o gritar no te va alcanzar para ganar la elección”, dijo y enumeró: “La ley del arrepentido es de mi autoria, la suba de las penas por delitos de corrupción también. Ahora, voten la ley que nos permitan saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos”.

Ya en el cierre, Bregman pidió el voto de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes para la izquierda “que no se va a vender ni se va a dar vuelta”. Milei fue una vez más contra la casta, “que no puede ser la solución al problema, porque es el problema”. Bullrich se autodefinió como “una luchadora contra los corruptos y los poderosos”. Schiaretti apuntó contra “los fracasos kirchneristas y macristas”, a la par que advirtió sobre propuestas que significan “dar un salto a lo desconocido”, mientras ponderó su gestión en Córdoba, como “defensor del interior frente al centralismo del AMBA”. Por último, Massa llamó a votar “sin bronca ni odio, apostando a un modelo de desarrollo” y evitando “volver atrás o dar un salto al vacío”.

El de anoche fue el último debate presidencial rumbo a las elecciones del 22 de octubre. Solo en caso de balotaje habrá un tercer round, el 12 de noviembre, entre los candidatos que queden en competencia.